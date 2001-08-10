Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заочный конкурс для авторов-исполнителей и коллективов «Я люблю тебя, Россия» Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» проводится по следующим номинациям:
«Автор слов и музыки»;
«Автор музыки»;
«Автор слов»;
«Поэт»;
«Исполнитель»;
«Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».
2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи, в связи с этим оргкомитетом утверждена специальная номинация – «Семейные дуэты и ансамбли». Также участники могут проявить себя в номинациях «Видеоклип» и «Социальный видеоролик», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Заявки на заочный конкурс принимаются с 15 января по 30 апреля 2024 по электронной почте: [email protected] и в группе в «ВКонтакте». По итогам каждого месяца определяются дипломанты. 30 мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев.
Добавим, все лауреаты получат возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который в этом году пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области. С подробной информацией о фестивале, его истории и условиях участия можно ознакомиться на сайте.
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