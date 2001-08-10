Южно-Сахалинск примет этап Кубка России по волейболу на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые на Сахалине с 9 по 11 февраля пройдет яркое спортивное событие - этап Кубка России по волейболу на снегу. В играх, которые пройдут на средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", встретятся 16 сильнейших команд со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Областную команду представят воспитанники сахалинской школы по волейболу. Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов!

Мероприятие посетят вице-президент Всероссийской федерации волейбола Андрей Горбенко и генеральный секретарь федерации Александр Яременко.

Торжественная церемония открытия этапа Кубка России по волейболу на снегу состоится 9 февраля в 14:00 на средней площадке СТК «Горный воздух».

Вход свободный.