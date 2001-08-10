Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2023
Сейчас 03:56
98,48|103,87|66,91
Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района
12:14, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Три диплома выставки "Печатный двор" получило издательство "Островная библиотека"

Три диплома выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке завершилась ХXIV Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный двор - 2023». Для сахалинского издательства «Островная библиотека» стало традицией участие в этом крупнейшем межрегиональном событии, собравшем ведущие полиграфические компании Дальнего Востока и Сибири, рассказали ТИА "Острова" в издательстве.

В этом году дипломантом премии имени Матвеевых в номинации «Лучший просветительский проект библиотеки» стал проект Центральной городской библиотеки имени О.П. Кузнецова - «Подкаст «Книжный Южный». Дипломами выставки «Печатный двор - 2023» награждены: в конкурсе «Лучшее краеведческое издание» - монография историка Марины Гридяевой «Походная фотография», в литературном конкурсе в номинации «Проза» - приключенческая повесть  Александра Юдина  «Бикинский тупик».

29 сентября выставку посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который с интересом ознакомился с новинками «Островной библиотеки». В первую очередь его  внимание привлек фотоальбом «Советский Сахалин. 1930-е»,  в который включены раритетные кадры периода социалистического строительства на острове, в том числе снимки знаменитого фотографа Макса Альперта. Отметим, что издание было представлено на выставке сигнальным экземпляром. Как планируется, в этом году тираж альбома  будет отпечатан в количестве 300 экземпляров на средства Сахалинской области, выделяемые для издания социально значимой краеведческой литературы по итогам ежегодного конкурса.

 Встреча у стендов «Островной библиотеки» вызвала у приморского губернатора теплые воспоминания о  нашем регионе. В частности, Олег Николаевич поделился реальной историей, которая, по его словам, так и просится на киноэкран. Молодой советский офицер, участвовавший в августе 1945 года в освобождении Южного Сахалина, влюбился в японскую девушку, и она ответила ему взаимностью.  Однако последовавшая депортация японцев разделила влюбленную пару. Но, несмотря на «разлуку длиною в жизнь», офицер до последних дней сохранил память о своей сахалинской любви.

По словам О.Н. Кожемяко,  богатейшие книжные ресурсы «Печатного двора»  должны быть более открыты для  населения, поэтому, возможно, в перспективе  будет рассмотрен вопрос о проведении выставки в более доступном месте, под открытым небом.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?