В Сахалинской области популяризируют творчество местных художников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области большое внимание уделяется сфере культуры и творчества. В регионе строятся новые сценические пространства, открываются мастерские и выставочные залы. В этом году в Южно-Сахалинске начала работу галерея «Город художников» и арт-пространство «РОСТ», где сахалинские художники могут работать и представлять свои картины публике. Также на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации живописи. Инициирует подобные проекты лично губернатор Валерий Лимаренко.

Творчество в массы

Работа в этом направлении уже приносит первый плоды. Так, весной 2023 года на Сахалине впервые провели аукцион в рамах областного стратегического проекта культуры «Художники Сахалинской области». На нем удалось продать сразу десять картин.

В декабре планируется провести ещё один аукцион. Работы островных художников для него будут тщательно отобраны. Участников также станет больше.

Купить картину можно не только на аукционах. Выставки с возможностью приобрести работу организуют в различных точках областного центра. Одна из них — новый аэровокзальный комплекс. Пассажиры уже оценили новые экспозиции и остались довольны.

Постепенно работы островных художников заполняют кафе, зал для репетиций филармонии. Творчество выходит за рамки музеев и стандартных выставок, становится более доступным.

Также в рамках проекта создаются тематические экспозиции к различным праздникам. Одна из них была посвящена 141-му Дню рождения Южно-Сахалинска.

Новые пространства

Весной этого года на втором и четвертом этажах ТРК «Сити Молл» начала работу галерея «Город художников». Она не ограничивается только выставочными залами. Там оборудованы специальные мастерские, которые доступны в том числе и для посетителей торгового центра. Место пользуется большой популярностью. В день его посещают несколько сотен. человек.

В галерее проходят как персональные, так и общие выставки, а также мастер-классы. Резидентами пространства являются 9 человек. У каждой картины есть персональный QR-код, с помощью которого можно узнать информацию об авторе. Любую из работ можно купить. Посетить галерею можно в любой день с 10:00 до 19:00.

Ещё одна площадка для художников находится в бывшем здании «Ростелекома». Арт-пространство подучило название «РОСТ». Там есть мастерские, галерея и даже открытая библиотека. Для посетителей проводит мастер-классы, лекции, экскурсии и многое другое.

Глава региона Валерий Лимаренко уверен, что подобная площадка позволит островным художникам реализоваться и представить свои работы широкой публике.

Все на конкурс

Чтобы о сахалинских художниках узнало как можно больше людей, областной художественный музей собрал информацию об островных авторах в отдельный раздел на своем сайте. Там можно посмотреть каталог работ, ознакомиться с биографией 82 талантов.

Также в 2023 году прошел первый региональный конкурс «Сахалинская афалина», где авторы соревновались в шести номинациях. Основная особенность состязаний — их региональная направленность. Все работы были тесно связаны с культурой, природой и историей островов.

На конкурс поступило более 100 различных картин. Оценивали работы признанные эксперты из других регионов, чтобы избежать предвзятости.

Победителями стали восемь мастеров. Среди них были как начинающие, так и опытные художники. Главный приз конкурса — 100 тысяч рублей.

Сахалинская коллекция

По словам координатора проекта «Художники Сахалинской области» Евгении Фирсовой, в настоящее время специалисты отбирают работы из частных коллекций и музейных фондов для проекта «Сахалинская Третьяковка».

Фонд лучших художественных произведений уже перевели в электронный вид. В декабре пройдёт презентация избранного каталога. Также в этом году в детской школе искусств пройдёт выставка части этой коллекции. А затем картины перенесут в центральный выставочный зал на три тысячи «квадратов», который сейчас создается в островной столице по идее Валерия Лимаренко.

Но на Сахалине жители могут увидеть не только произведения местных авторов. В рамках проекта в регион привозят фонды лучших музеев России.

В прошлом году в регион привозили коллекцию живописи Хабаровского музея, в этом — показали четыре шедевра «Чехов и Прянишков» из Третьяковской галереи.

Проект «Художники Сахалинской области» презентовали на ВЭФ-2023. На улице «Дальнего Востока» мастер Константин Колупаев представил свои полотна с природными богатствами островов.

Таким образом, картины сахалинских авторов будут выводить на федеральный уровень, и демонстрировать далеко за пределами области.