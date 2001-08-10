В Сахалинской области популяризируют творчество местных художников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области большое внимание уделяется сфере культуры и творчества. В регионе строятся новые сценические пространства, открываются мастерские и выставочные залы. В этом году в Южно-Сахалинске начала работу галерея «Город художников» и арт-пространство «РОСТ», где сахалинские художники могут работать и представлять свои картины публике. Также на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации живописи. Инициирует подобные проекты лично губернатор Валерий Лимаренко.
Творчество в массы
Работа в этом направлении уже приносит первый плоды. Так, весной 2023 года на Сахалине впервые провели аукцион в рамах областного стратегического проекта культуры «Художники Сахалинской области». На нем удалось продать сразу десять картин.
В декабре планируется провести ещё один аукцион. Работы островных художников для него будут тщательно отобраны. Участников также станет больше.
Купить картину можно не только на аукционах. Выставки с возможностью приобрести работу организуют в различных точках областного центра. Одна из них — новый аэровокзальный комплекс. Пассажиры уже оценили новые экспозиции и остались довольны.
Постепенно работы островных художников заполняют кафе, зал для репетиций филармонии. Творчество выходит за рамки музеев и стандартных выставок, становится более доступным.
Также в рамках проекта создаются тематические экспозиции к различным праздникам. Одна из них была посвящена 141-му Дню рождения Южно-Сахалинска.
Новые пространства
Весной этого года на втором и четвертом этажах ТРК «Сити Молл» начала работу галерея «Город художников». Она не ограничивается только выставочными залами. Там оборудованы специальные мастерские, которые доступны в том числе и для посетителей торгового центра. Место пользуется большой популярностью. В день его посещают несколько сотен. человек.
В галерее проходят как персональные, так и общие выставки, а также мастер-классы. Резидентами пространства являются 9 человек. У каждой картины есть персональный QR-код, с помощью которого можно узнать информацию об авторе. Любую из работ можно купить. Посетить галерею можно в любой день с 10:00 до 19:00.
Ещё одна площадка для художников находится в бывшем здании «Ростелекома». Арт-пространство подучило название «РОСТ». Там есть мастерские, галерея и даже открытая библиотека. Для посетителей проводит мастер-классы, лекции, экскурсии и многое другое.
Глава региона Валерий Лимаренко уверен, что подобная площадка позволит островным художникам реализоваться и представить свои работы широкой публике.
Все на конкурс
Чтобы о сахалинских художниках узнало как можно больше людей, областной художественный музей собрал информацию об островных авторах в отдельный раздел на своем сайте. Там можно посмотреть каталог работ, ознакомиться с биографией 82 талантов.
Также в 2023 году прошел первый региональный конкурс «Сахалинская афалина», где авторы соревновались в шести номинациях. Основная особенность состязаний — их региональная направленность. Все работы были тесно связаны с культурой, природой и историей островов.
На конкурс поступило более 100 различных картин. Оценивали работы признанные эксперты из других регионов, чтобы избежать предвзятости.
Победителями стали восемь мастеров. Среди них были как начинающие, так и опытные художники. Главный приз конкурса — 100 тысяч рублей.
Сахалинская коллекция
По словам координатора проекта «Художники Сахалинской области» Евгении Фирсовой, в настоящее время специалисты отбирают работы из частных коллекций и музейных фондов для проекта «Сахалинская Третьяковка».
Фонд лучших художественных произведений уже перевели в электронный вид. В декабре пройдёт презентация избранного каталога. Также в этом году в детской школе искусств пройдёт выставка части этой коллекции. А затем картины перенесут в центральный выставочный зал на три тысячи «квадратов», который сейчас создается в островной столице по идее Валерия Лимаренко.
Но на Сахалине жители могут увидеть не только произведения местных авторов. В рамках проекта в регион привозят фонды лучших музеев России.
В прошлом году в регион привозили коллекцию живописи Хабаровского музея, в этом — показали четыре шедевра «Чехов и Прянишков» из Третьяковской галереи.
Проект «Художники Сахалинской области» презентовали на ВЭФ-2023. На улице «Дальнего Востока» мастер Константин Колупаев представил свои полотна с природными богатствами островов.
Таким образом, картины сахалинских авторов будут выводить на федеральный уровень, и демонстрировать далеко за пределами области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
- 15:32 21 Сентября На Сахалин прибыли мировые звезды плавания для участия в "СахМастерс-2023"
12:43 22 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России
09:25 22 Сентября Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 15:40 22 Сентября Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска
- 15:32 21 Сентября На Сахалин прибыли мировые звезды плавания для участия в "СахМастерс-2023"
- 16:26 20 Сентября Водителей в Южно-Сахалинске призывают объезжать участок ул. Карьерной по проспекту Мира
- 10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?