В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие выставки «Слово, объединяющее народ» прошло в главной библиотеке островного региона в преддверии единственного в России церковно-государственного праздника, который ежегодно отмечается 24 мая. Участниками встречи стали представители регионального министерства культуры и архивного дела, Южно-Сахалинской и Курильской Епархии Русской Православной Церкви, участники областной научно-практической конференции «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской Епархии» и читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
В текущем году отмечается 1160-летие со времени возникновения славянской письменности. Этот праздник напоминает об истоках нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, а также о роли письменности в ее становлении и развитии.
В своей приветственной речи благочинный Центрального округа Южно-Сахалинской и Курильской Епархии Русской Православной Церкви, протоирей Виктор Горбач отметил важность отмечаемого события – Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые были просветителями славян.
– Они не только дали нам славянскую азбуку, они дали возможность читать священные писания нашим предкам на родном языке, прикоснуться к этим вечным словам. Это дало очень мощный импульс для развития письменности и развития культуры. Сегодня мы не должны забывать о трудах этих святых, а сохранять те ценности и традиции, которые они для нас передали, – обратился к собравшимся отец Виктор.
В дополнении слов протоирея директор главной областной библиотеки Валентина Малышева подчеркнула тесную связь библиотек и монастырей еще с древних времен и призвала беречь русский язык, как великую драгоценность.
Тематическая выставка, которая будет работать в СахОУНБ до 1 июня, состоит из трех разделов: 1160 лет со времени возникновения славянской письменности, 30 лет со дня образования Южно-Сахалинской и Курильской Епархии, Русские философы и писатели о славянской культуре, в том числе произведения философа и писателя Ивана Ильина, 140-летие которого отмечается в этом году.
С обзорами разделов выступили специалисты главной региональной библиотеки Мария Разуваева, Марина Щербинина и Артем Ветров. Их рассказ сопровождался красочными презентациями с общими фотографиями книг, отдельными элементами и цитатами.
В разделе о возникновении письменности посетителям рассказали о таких книгах, как «Кирилл и Мефодий» из серии «Жизнь замечательных людей» Юрия Лощица, «От Азбуки Ивана Федорова до современного букваря», «Букварь» иеромонаха Чудова монастыря Кариона Истомина, датированного концом XVII века, и других.
Украшением выставки стали факсимильные издания «Повесть о Куликовской битве», «Сказание о Борисе и Глебе» и другие книги из фонда особо ценных и редких документов Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Практически все экспонируемые документы являются факсимильными изданиями. Технология факсимиле позволяет воспроизводить оригиналы в мельчайших подробностях. Оформление переплета, используемые материалы, верстка, даже следы старения и износа. Таким образом, у библиотек появляется возможность иметь в коллекции редкий документ и познакомить с ним своих читателей. Гости могут увидеть славянское рукописное иллюминированное Елисаветградское Евангелие, «Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского», а также жемчужину одной из коллекций фонда особо ценных и редких документов СахОУНБ – Острожскую Библию 1581 года.
СахОУНБ и Южно-Сахалинскую и Курильскую Епархию связывают годы плодотворного сотрудничества. Представители православной церкви передают в дар библиотеке издания, которые бережно хранятся в отделе краеведения и доступны всем читателям. Среди представленных экземпляров «Храмы Сахалина и Курил», издание «Благовест над островами» и другие.
Выставка расположена в фойе 1-го этажа СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-46.
Кроме прочего, для всех делающих была проведена обзорная экскурсия по библиотеке, в том числе в фонд особо ценных и редких документов.
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