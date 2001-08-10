Сахалинские сценаристы могут стать соавторами киноальманаха о Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У сахалинских и курильских режиссёров и драматургов есть возможность стать соавторами уникального киноальманаха "Дальний Восток, я люблю тебя!".

Конкурс объявила платформа "Киноконструктор" совместно с кинокомпанией "Айрис филмс". Принимаются сценарии или готовые проекты для художественного киноальманаха. Всего будут отобраны 12 историй, объединённые темой: Дальний Восток, его природа и главное - люди. Хронометраж от 5 до 12 минут. жанры: драма, комедия, мелодрама, фантастика.

Сценарии и истории необходимо отправлять как проекты через портал киноконструктор.рф с пометкой в описании «для альманаха "Дальний Восток, я люблю тебя!". Приём заявок открыт до 12 июня.