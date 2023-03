На Сахалине пройдет джазовый фестиваль с участием московских музыкантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 19 по 26 марта будет проходить на Сахалине Джазовый фестиваль. Знаменитые джазовые музыканты из Москвы вместе с сахалинскими исполнителями порадуют жителей Южно-Сахалинска не только шедеврами мировой и русской джазовой музыки, но тоже армянской музыкой на дудуке и классической музыкой в джазовом стиле.

Музыканты из Москвы — знаменитый мультиинструменталист - трубач, флейтист, дудукист и исполнитель на губной гармонике Михаил Волох, который кроме профессионального джазового исполнения великолепно играет и на дудуке, поскольку он учился у известного дудукиста Ю. Г. Мурадяна, а также брал уроки у во всем мире известного дудукиста Дживана Гаспаряна и Геворга Дабагяна и обладает тремя разными стилями игры на дудуке — тбилисской и ереванской армянскими школами и грузинской школой дудука. Гастролирует со своими концертами не только в России но и за рубежом: в Франции, Китае, Катаре и других странах мира. Вместе с ним прилетит на Сахалин и известный российский джазовый пианист, тромбонист, композитор и аранжировщик Олег Анохин. Они сыграют в Соборе Святого Иакова на пр. Победы 26Б пять разных джазовых концертов 19, 23,24,25 и 26 марта вместе с разными сахалинскими исполнителями: Евгения Тагвей — пианистка Сахалинской Филармонии, артистка ансамбля "Ковер-бенд", известная сахалинская джазовая певица Екатерина Завалишина, пианистка Антонина Тарасова, Фёдор Шмигирилов на контрабасе и другие гости фестиваля.

Первым концертом фестиваля будет концерт романтических джазовых шедевров под названием "Джазовая романтика — фортепиано, труба, гармоника и флейта" в воскресенье 19 марта в 15:00.

В мире существует только американский и бразильский джаз. Именно шедевры бразильских джазовых композиторов будут звучать на концерте под названием "Шедевры бразильского джаза — фортепиано, труба, гармоника, флейта и контрабас" в четверг 23 марта в 19:00.

Джаз использовали в своей музыке многие мировые композиторы. Их произведения стали хитами, которые мы услышали уже в многих подобиях и кавер-версиях. Именно эти мировые хиты исполнят для вас музыканты фестиваля на концерте под названием "Джаз в мировой музыке — фортепиано, труба, гармоника, флейта и контрабас" в пятницу 24 марта в 19:00.

Армянская музыка завораживает особенно звучанием волшебного дудука — инструмента, который называют "душой музыки". Именно она будет звучать вместе с песнями во всем мире известных джазовых исполнителей на концерте под названием "Вселенная дудука и джаза — дудук, вокал, фортепиано, труба, гармоника, флейта и контрабас" в субботу 25 марта в 18:00

Лучшие произведения джаза, дудка и классики из всех концертов джазового фестиваля с 19-26 марта исполнят джазовые музыканты на последнем концерте фестиваля под названием "Гала-концерт "Лучшее шедевры джаза, дудука и классики" — дудук, вокал, фортепиано, труба, гармоника, флейта и контрабас" в воскресенье 26 марта в 15:00.

Михаил Волох — известный джазовый исполнитель на трубе, флейте и устной гармонике, блистательный дудукист, выпускник института Гнесиных по классу трубы у педагога Е. А. Савина.

Играл в оркестре О. Лундстрема в Москве.

В настоящее время работает в театре Петра Фоменко в Москве.

Изучал дудук у известного дудукиста Ю. Г. Мурадяна, а также брал уроки у во всем мире известного дудукиста Дживана Гаспаряна и Геворга Дабагяна. Обладает тремя разными стилями игры на дудуке — тбилисской и ереванской армянскими школами и грузинской школой дудука.

Записывал музыку на дудуке к фильмам: "Чужие" и "Сталин: Лайф" и тоже музыку на трубе к фильму "Питер Фм".

Активно участвует в различных проектах от джаза до классики. Гастролирует со своими концертами не только в России но и за рубежом: в Франции, Китае, Катаре и других странах мира.

Олег Анохин — известный российский джазовый пианист, тромбонист, композитор, аранжировщик. Основатель фестиваля "Джаз в усадьбе Сандецкого" (Казань).

Окончил московскую консерваторию в 1991 году по классу тромбона.

С 1991 года работал в биг-бэндах В. Деринга и А. Василевского.

Участник многих джазовых фестивалей.

Автор музыки к шести спектаклям, семи документальным фильмам.

Автор музыкальных проектов (Либертанго, Французский шансон в джазе, Планета по имени Чет Бейкер, New & Old Standards, All about Love and others).

Играл и сотрудничал со многими музыкантами: Валерий Пономарев, Роберт Анчиполовский, Николь Генри, Бобби Харден, Саския Лару, Фило Машадо, Анита Кинг, Текора Роджерс, Дебора Девис, Клив Дуглас, Тони Романо, Ленни Сендерский, Кадри Вооранд, Шарон Кларк, Мэвис "Сван" Поол, Борис Салволделли, Тамара Хуквоттер, Александра Могилевич, Яков Мейман, Асет Самраилова, Софи Окран, Алла Рид, Надежда Толстая, Надежда Кузнецова, Олег Бутман, Ник Лазарев, Игорь Игнатов, Вартан Бабаян и др.

Олег Анохин - активный пропагандист современного джаза.

Всех любителей джаза от сердца приглашаем!

На двух больших экранах собора увидите во время концерта ряд фото и видео прекрасных пейзажей природы и достопримечательностей разных стран мира, связанных с исполняемой музыкой. Вместо стихов будут музыканты рассказывать на концерте интересные факты о разных мировых композиторах и их джазовых произведениях, а также о дудуке и армянских композиторах.

Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или за полчаса до концерта или по телефону 8984-180-77-40

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора. Выбор мест свободный.

Телефон для справок: 8984-180-77-40, 76-04-72

Телеграм канал концертов: t.me/organ_sakh, @organ_sakh