Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на встречу с писателем-натуралистом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О сахалинской природе и экологическом воспитании пойдёт речь на встрече с известным прозаиком, поэтом, членом Союза писателей России Анатолием Орловым. Мероприятие состоится 24 марта в 14:00 в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин".
Всю свою жизнь Анатолий Орлов посвятил охране леса. За личный вклад в развитие лесного хозяйства страны он удостоен знака "Почётный работник леса", рассказали ТИА "Острова" в музее.
Свои профессиональные знания и любовь к природе Анатолий Орлов умело доносит до читателя в художественных произведениях. Их названия говорят сами за себя: «Истории, которые нашептали деревья», «Сага о вишнёвом лососе», «Лесная академия» и другие.
Книги Анатолия Орлова учат чуткому и бережному отношению к природе. Эта работа высоко оценена на региональном и федеральном уровне. В том числе в 2013 году писатель стал лауреатом премии губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства.
Встреча в литературной гостиной музея будет интересна не только поклонникам творчества Анатолия Орлова, но и всем любителям природы. Писатель расскажет о тайнах сахалинского леса и его обитателях. Например, об особенностях совы и о том, почему эта птица считается символом мудрости. Все желающие смогут задать свои вопросы.
Проект «Литературная гостиная в музее» реализуется при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Партнёры мероприятия: Сахалинское региональное отделение Союза писателей России, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, совхоз «Тепличный» и Сахалинская экоферма.
Дата и время: 24 марта в 14:00.
Место проведения: Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (пр. Мира, 104).
Вход свободный, по предварительной записи.
Справки по телефону: 43-65-09.
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