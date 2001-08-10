Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "В гостях у самовара" откроется 3 февраля в 15:00 в выставочном центре "Музей медведя" при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Посетителям представят самовары из фондов музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", а также уникальную частную коллекцию посуды Юлии Вятржик. Партнером мероприятия выступила Сахалинская областная детская библиотека, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Самовар издревле был символом семейного очага, уюта и дружеского общения. Считалось, что из него чай получался вкуснее, а вода - полезнее. В экспозиции будут представлены угольные, электрические и декоративные самовары, созданные из разных материалов: металла, дерева, фарфора и керамики. Одни служили по своему прямому назначению - кипятили воду, другие использовались для кухонного декора.

С детства все знакомы с Самоварищем - героем сказки Корнея Чуковского. Посетители выставки вспомнят эти и другие знаменитые иллюстрации из произведений Алексея Толстого, Даниила Хармса, Владимира Сутеева и других авторов, которые упоминали пузатый атрибут русского чаепития.

Вместе с открытием выставки в "Музее медведя" начинает работу тематическая программа "Самовар - кипит, уходить не велит", рассчитанная на широкую аудиторию.