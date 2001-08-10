Общероссийский музейный форум пройдет на Сахалине в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перспективы развития музейной деятельности и успешный опыт реализации совместных культурных проектов обсудили губернатор Валерий Лимаренко, главный исполнительный директор ООО «Сахалинская Энергия» Роман Дашков и руководитель ассоциации музеев Сахалинской области Евгения Фирсова, рассказали ТАИ "Острова" в региональном правительстве.
Встреча состоялась в пространстве выставки «Крузенштерн. Вокруг света» – совместной инициативы власти и бизнеса, приуроченной к 75-летию Сахалинской области. Знаковый проект в культурной жизни региона привлек внимание тысяч островитян и гостей острова. По просьбе общественности уникальную выставку продлили до 24 февраля 2023 года.
- Пример выставки «Крузенштерн. Вокруг света» наглядно показывает, что Сахалинская область готова к организации мероприятий самого высокого уровня. Мы можем не только принимать коллекции федеральных музеев, но и в партнёрстве с бизнесом реализовывать проекты на лучших площадках страны. Например, в рамках Дней Сахалинской области, прошедших осенью в Государственном историческом музее в Москве. Уверен, Общероссийский музейный форум в следующем году станет отличной площадкой для обмена экспертным опытом и даст новый толчок для развития культурного потенциала и увеличения туристического потока, – отметил Валерий Лимаренко.
Форум общероссийского уровня вырастет из регионального фестиваля «Музеи в XXI веке», который проводится в Сахалинской области с 2013 года.
- В следующем году фестиваль пройдет в пятый раз, и мы хотим провести его более широко. К настоящему времени это уже довольно серьёзное мероприятие с привлечением специалистов из ведущих музеев страны. Статус общероссийского форума позволит привлечь ещё больше участников и экспертов, презентовать опыт сахалинских музеев на федеральном уровне и наладить новые контакты. Конечно, без поддержки бизнес-партнеров, организовать его на таком уровне было бы невозможно, - сообщила Евгения Фирсова.
Для ООО «Сахалинская Энергия» направление «Культура» на протяжении многих лет является ключевым направлением социальных инвестиций.
- Роль культуры в формировании имиджа региона сложно переоценить, – сказал Роман Дашков. – Когда человек принимает решение о переходе на работу в другую компанию, он, в том числе, оценивает и возможности для организации досуга. Логично, что мы объединяем усилия с правительством области и экспертным сообществом, чтобы сделать Сахалин центром притяжения для Дальнего Востока и всей страны. А такие проекты как «Крузенштерн. Вокруг света», несут еще и важную образовательно-просветительскую функцию, рассказывая посетителям об истинных патриотах Отечества, открывших для мира наш уникальный край.
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