Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Донбасс с гуманитарной миссией отправилась группа деятелей искусства, которую возглавила региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик. В состав делегации вошли артисты Сахалинской филармонии и Чехов-центра – вокалист и актер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Поездка организована в рамках проекта «Сопричастность», который по предложению губернатора Валерия Лимаренко реализует партия «Единая Россия». Для сахалинских и курильских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, подготовлена насыщенная концертная программа. Профессиональные артисты исполнят песни военных лет и современные патриотические композиции. Ранее сахалинские деятели культуры посещали зону спецоперации вместе с главой региона.

– Невозможно оставаться равнодушным к происходящему. К будущей победе нашей страны сопричастны все, – отметила глава регионального министерства культуры и архивного дела Нонна Лаврик. – Сахалинские творческие коллективы и исполнители с начала спецоперации принимают активное участие в выездных концертах и выступают для военнослужащих, доказывая не словом, а делом, что вместе мы – сила!

В зоне специальной военной операции сахалинская делегация пробудет около недели. За это время островные исполнители дадут сразу несколько концертов.

– Поддержать островных бойцов – это наш долг. В зоне проведения СВО у нас будет два концерта – один более праздничный, потому что там людям нужны не только лиричные песни про войну, но и хорошее настроение. Второе выступление будет тематическим. На нас ложится большая ответственность. Музыка всегда объединяла – она трогает струны души, помогает погрустить, повеселиться, погрузиться во что-то прекрасное. Волнение перед выступлениями присутствует, но страха нет, – отметил Георгий Зобов, звукорежиссер Сахалинской филармонии.

Проект «Сопричастность» призван объединять и координировать усилия людей, желающих помочь сахалинским и курильским бойцам. В его рамках партия «Единая Россия» организует сбор и отправку гуманитарных грузов, видеописем с фронта и полевую почту.

Напомним, ранее региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии зимнего обмундирования для сахалинских и курильских бойцов. Кроме того, по решению губернатора семьям островитян, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей.

Близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев.

Организована горячая телефонная линия по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).