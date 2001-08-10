В Южно-Сахалинске прошел отборочный этап конкурса "Поющие острова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс проводится в шестой раз, было подано 167 заявок на участие. Творческий форум объединяет ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Церемония открытия «Поющих островов» состоится 31 октября в актовом зале гимназии №3. В этом году наряду с традиционными номинациями - вокал, хореография, художественно чтение - появилось сразу несколько новых: инструментальное творчество (сольно и в коллективе), изобразительное творчество и декоративно-прикладное творчество (любые техники, видеотворчество.
Итоги в каждой номинации будут подводиться по возрастным группам: 6 – 8 лет, 9 – 13 лет, 14 - 18 лет.
Оценит участников профессиональное жюри, в составе которого работники культуры и педагоги дополнительного образования. Также в жюри вошли музыкант, координатор проекта «Мир наощупь», участник конкурса «Минуты славы», «Песни на ТНТ» Олег Крикун и сотрудник благотворительного фонда «Делай добро легко» Мария Азарскова. Председателем жюри, как и в предыдущие годы, станет победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Даниил Плужников. В этот раз он будет вести судейство онлайн.
Участнице отборочного этапа Кате Борисенко 8 лет. Девочка уже пробовала свои силы на других творческих форумах и поэтому справилась с эмоциями.
- Я не сильно волновалась. Я радовалась. И мама плакала от счастья, - рассказала девочка. - Конечно, в таких конкурсах нужно выступать, чтобы люди улыбались, радовались.
В этом году конкурс «Поющие острова» посвящен 75-летию Сахалинской области и 140-летию Южно-Сахалинска. Гала-концерт пройдет 9 ноября.
Организаторы мероприятия: департамент образования Южно-Сахалинска, департамент культуры и туризма Южно-Сахалинска и Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова.
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