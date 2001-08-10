Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2022
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Из Южно-Сахалинска в Якутск на один раз появится прямой рейс
09:45, | Новости культуры Сахалина и Курил

Из Южно-Сахалинска в Якутск на один раз появится прямой рейс

Из Южно-Сахалинска в Якутск на один раз появится прямой рейс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Аврора» организует прямой рейс по маршруту Южно-Сахалинск - Якутск – Южно-Сахалинск 26 октября 2022 года на воздушном судне DHC-8-Q400, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Вылет из Южно-Сахалинска в 20.00, прибытие в Якутск в 22.00.

Вылет обратного рейса из Якутска в 23.00, прибытие в Южно-Сахалинск 27 октября в 04.50. Время указано местное.

Тариф в одну сторону - от 6000 рублей. Количество мест ограничено.

Приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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