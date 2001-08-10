В Южно-Сахалинске продолжается проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместный проект департамента образования Южно-Сахалинска и Сахалинского театра кукол стартовал в 2019 году. Он был создан на грани искусства и образования и был посвящен году театра в России. Цель проекта – развитие театральной культуры среди детей дошкольного и школьного возраста, воспитание нравственности, умения сопереживать другому человеку, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском театре кукол.

Первый этап охватил более 6000 воспитанников детских садов Южно-Сахалинска. Для ребят были проведены мастер-классы, конкурс рисунков, состоялось порядка 10 показов мини-спектаклей.

В 2022 годом начался второй этап проекта, спектакли которого рассчитаны на учащихся начальной школы. Перед закрытием 41 театрального сезона прошло четыре показа спектакля «Лягушонок и море». Его посмотрело белее 793 юных зрителей.

В октябре 2022 года второй этап «Театральных сезонов» продолжится! В нем примут участие более 1400 учащихся начальной школы. В рамках проекта пройдут целевые показы по отдельному от основного репертуара плану. Первым ребята увидят спектакль «Кот в сапогах» в постановке заслуженного работника культуры РФ, заслуженного работника культуры Сахалинской области Антонины Добролюбовой.