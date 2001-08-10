Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2022
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14:51, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине открылась выставка "Мы русские"

На Сахалине открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "Мы русские. Локальные группы русского народа" из Российского этнографического музея открылась на Сахалине. Событие состоялось в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке федерального и островного министерств культуры, фонда развития Российского этнографического музея, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Примечательно то, что мероприятие состоялось в День семьи, любви и верности, который получил в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина от 28 июня 2022 года официальный статус. Отметили данное событие подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между министерством культуры и архивного дела Сахалинской области, Южно-Сахалинской и Курильской епархией Русской Православной Церкви и министерством образования Сахалинской области. Основными направлениями договора являются обучение, воспитание, совершенствование методов просвещения истории, культуры, духовных и патриотических традиций России.

– Семья – это основа нашего государства. Любые нравственные начала, устои, силы духовные государства идут из семьи. Всё, что заложено изначально родителем ребёнку, то будет делать он и в своей жизни. Поэтому очень важно дать в начале жизни человека те нравственные законы, которые потом позволят вырастить нормального здорового человека. Сегодня мы положим начало доброму сотрудничеству. В нашей области сложились очень хорошие отношения между министерствами образования, культуры и островной епархией. За этот год мы пришли к пониманию, что надо прилагать усилия, чтобы совместно делать различные проекты и мероприятия, которые служили бы нашей области и обществу. Я благодарен нашим талантливым и энергичным министрам, которые, действительно, делают очень много полезного, и не только в рамках работы, – рассказал архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор.

После этого прошла торжественная церемония открытия выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа». Жителям и гостям Южно-Сахалинска представилась возможность познакомиться с культурными традициями локальных групп русского населения конца XIX – первой половины XX века.

– Уважаемые коллеги и друзья, от имени Российского этнографического музея позвольте приветствовать вас на открытии выставки. Русский народ занимает огромные территории. Пролетая расстояние от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, понимаешь, что русский этнос проживает совместно с другими народами. Из-за географических зон и очень сложной длительной истории народ отличается уникальным локальным разнообразием. И увидеть это во всём его единстве даёт возможность наша выставка. Памятники и экспонаты, привезённые из различных регионов России, собраны в ходе этнографических экспедиций. Мы надеемся, что выставка сахалинцам понравится, они будут задавать вопросы и ждём предложения о том, какие выставки хотели бы увидеть на своей земле, – выступила в видеообращении директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Как отметил директор фонда развития Российского этнографического музея Фёдор Демешко, выставка состоит из 129 предметов покрывающих период с начала XIX по XX века. В экспозиции представлены костюмы, одежда и украшения, текстиль, утварь, инструменты, свидетельствующие о хозяйственной деятельности, детские игрушки и предметы религиозного культа таких локальных групп русского народа, как мещёра, полехи, пушкари, тудовляне, сицкари, усть-цилёмы, поляки, камчадалы, марковцы. Все эти народности из Европейской России, Южной и Восточной Сибири.

– Должен сказать, что эта выставка – продолжение большого проекта, реализацией которого станут Дни Российского этнографического музея на Сахалине с 1 по 4 сентября. Будет подготовлена большая программа, которая включит концерты, мастер-классы и методические занятия. Надеюсь, наша выставка будет вам интересна! – отметил Фёдор Демешко.

– Мы благодарны Фёдору Геннадьевичу и коллегам из РЭМ, что смогли организовать этот проект. Сначала я думала, что будет привезена выставка, которая уже работала в Санкт-Петербурге, однако под наш музей собиралась уже иная. Здесь представлены предметы, которые не вошли в предыдущую экспозицию РЭМ. Также благодарю сотрудников нашего музея, которые активно работали, чтобы представить вам проект. Для нас важно знакомиться с историей страны, которую должен знать каждый житель, – выступила директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Официальный старт работе выставке дали министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, Фёдор Демешко и Евгения Фирсова, перерезав красную ленточку. Гости могли не только посмотреть экспозицию, но и прослушать по ней кураторскую экскурсию от ведущего научного сотрудника отдела этнографии русского народа из Российского этнографического музея Татьяны Зиминой.

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