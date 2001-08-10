На Сахалине открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "Мы русские. Локальные группы русского народа" из Российского этнографического музея открылась на Сахалине. Событие состоялось в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке федерального и островного министерств культуры, фонда развития Российского этнографического музея, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Примечательно то, что мероприятие состоялось в День семьи, любви и верности, который получил в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина от 28 июня 2022 года официальный статус. Отметили данное событие подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между министерством культуры и архивного дела Сахалинской области, Южно-Сахалинской и Курильской епархией Русской Православной Церкви и министерством образования Сахалинской области. Основными направлениями договора являются обучение, воспитание, совершенствование методов просвещения истории, культуры, духовных и патриотических традиций России.

– Семья – это основа нашего государства. Любые нравственные начала, устои, силы духовные государства идут из семьи. Всё, что заложено изначально родителем ребёнку, то будет делать он и в своей жизни. Поэтому очень важно дать в начале жизни человека те нравственные законы, которые потом позволят вырастить нормального здорового человека. Сегодня мы положим начало доброму сотрудничеству. В нашей области сложились очень хорошие отношения между министерствами образования, культуры и островной епархией. За этот год мы пришли к пониманию, что надо прилагать усилия, чтобы совместно делать различные проекты и мероприятия, которые служили бы нашей области и обществу. Я благодарен нашим талантливым и энергичным министрам, которые, действительно, делают очень много полезного, и не только в рамках работы, – рассказал архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор.

После этого прошла торжественная церемония открытия выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа». Жителям и гостям Южно-Сахалинска представилась возможность познакомиться с культурными традициями локальных групп русского населения конца XIX – первой половины XX века.

– Уважаемые коллеги и друзья, от имени Российского этнографического музея позвольте приветствовать вас на открытии выставки. Русский народ занимает огромные территории. Пролетая расстояние от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, понимаешь, что русский этнос проживает совместно с другими народами. Из-за географических зон и очень сложной длительной истории народ отличается уникальным локальным разнообразием. И увидеть это во всём его единстве даёт возможность наша выставка. Памятники и экспонаты, привезённые из различных регионов России, собраны в ходе этнографических экспедиций. Мы надеемся, что выставка сахалинцам понравится, они будут задавать вопросы и ждём предложения о том, какие выставки хотели бы увидеть на своей земле, – выступила в видеообращении директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Как отметил директор фонда развития Российского этнографического музея Фёдор Демешко, выставка состоит из 129 предметов покрывающих период с начала XIX по XX века. В экспозиции представлены костюмы, одежда и украшения, текстиль, утварь, инструменты, свидетельствующие о хозяйственной деятельности, детские игрушки и предметы религиозного культа таких локальных групп русского народа, как мещёра, полехи, пушкари, тудовляне, сицкари, усть-цилёмы, поляки, камчадалы, марковцы. Все эти народности из Европейской России, Южной и Восточной Сибири.

– Должен сказать, что эта выставка – продолжение большого проекта, реализацией которого станут Дни Российского этнографического музея на Сахалине с 1 по 4 сентября. Будет подготовлена большая программа, которая включит концерты, мастер-классы и методические занятия. Надеюсь, наша выставка будет вам интересна! – отметил Фёдор Демешко.

– Мы благодарны Фёдору Геннадьевичу и коллегам из РЭМ, что смогли организовать этот проект. Сначала я думала, что будет привезена выставка, которая уже работала в Санкт-Петербурге, однако под наш музей собиралась уже иная. Здесь представлены предметы, которые не вошли в предыдущую экспозицию РЭМ. Также благодарю сотрудников нашего музея, которые активно работали, чтобы представить вам проект. Для нас важно знакомиться с историей страны, которую должен знать каждый житель, – выступила директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Официальный старт работе выставке дали министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, Фёдор Демешко и Евгения Фирсова, перерезав красную ленточку. Гости могли не только посмотреть экспозицию, но и прослушать по ней кураторскую экскурсию от ведущего научного сотрудника отдела этнографии русского народа из Российского этнографического музея Татьяны Зиминой.