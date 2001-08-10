Сахалинская филармония закрыла сезон большим красочным концертом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничным концертом «Рояль в кустах» Сахалинская филармония ярко и красочно закрыла свой очередной сезон. Праздник музыки проходил в последний день июня в Чехов-центре.

Название концертной программы намекало зрителям, что в этот вечер их ждут интересные сюрпризы. Первым «роялем в кустах» стало выступление сводного эстрадно-симфонического оркестра. Его руководителю и дирижёру Александру Лопатину удалось собрать на сцене тридцать островных музыкантов, которые сыграли разнообразные по жанру произведения от бессмертной классики Моцарта до современных композиций из кинофильмов.

После столь энергичного пролога на сцену вышел ведущий концерта – директор островной филармонии Илья Александров.

- Десять дней назад мы начали цикл наших юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию учреждения: открыли выставку, презентовали книгу, целую неделю радовали всех уличными концертами, – сказал он. – Сегодня мы закрываем сезон программой, вмещающей в себя всё самое важное, что мы хотели бы показать вам, наши дорогие зрители!

Первое отделение концерта стало отражением исторического пути филармонии с 1947 года. Прозвучало несколько популярных ретро-шлягеров. Их в свое время исполняли известные артисты и коллективы, побывавшие с гастролями на Сахалине – Эдита Пьеха, Нина Пантелеева, Нина Дорда, Муслим Магомаев. В концерт вошла песня «Сахалинская метелица» легендарного островного композитора, руководителя филармонии и основателя Сахалинского русского народного хора Владимира Наумова.

Одним из главных сюрпризов праздничного вечера стала композиция известного советского композитора Дмитрия Покрасса «Огни Сахалина». Эту песню мэтр написал в содружестве с поэтом Михаилом Вершининым в начале 1950-х годов под впечатлением от гастрольной поездки на остров. Песня звучала в концертах филармонии в 50-х-60-х годах минувшего века, но, увы, со временем, была незаслуженно забыта.

Сотрудники филармонии приложили немало усилий чтобы восстановить произведение. Им удалось отыскать ноты и слова. Мотив «Огней Сахалина» напела одна из островных артисток старшего поколения, которая выступала с этой песней в молодости. Аранжировку сделал композитор Георгий Зобов. Исполнили композицию солистки дуэта «Вишня» Арина и Диана Головины с участием артистов Театра Танца «Диалог». Публика очень тепло приняла второе рождение песни о Сахалине, которая впервые прозвучала на островной земле 70 лет назад.

Финалом первого отделения концерта стал «Гимн филармонии», написанный еще к предыдущему юбилею учреждения. На этот раз он прозвучал в новой аранжировке и с обновленным текстом.

Без внимания зрители не оставались даже во время антракта: в фойе для гостей были приготовлены две тематические фотозоны и инсталляция с «зеленым» роялем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГАУК "Сахалинская филармония".

Второе отделение концерта стало воплощение творчества коллективов филармонии за последнюю пятилетку. Здесь все было созвучно тому времени, в котором мы живем.

Зрители увидели несколько номеров из главных премьер сезона – спектакля «Вера», концерта «Над лугами» и других программ. Артисты камерного ансамбля «Дивертисмент», группы «Джаз Тайм», Театра Танца «Диалог», камерного хора EL CANTO, «Народного ансамбля Ковёр-Бэнд» и дуэта «Вишня» представили лучшие образцы из своего репертуара, не забыв порадовать зрителей коллаборациями и музыкальными новинками.

Сахалинская филармония в очередной раз показала, что она – единая семья и большой творческий союз. Основной костяк учреждения составляют артисты, которые на протяжении многих лет оттачивают свое мастерство и радуют зрителей интересными работами. В уходящем сезоне в филармонии появились и новые творческие проекты.

Один из них – вокальный квартет «Голоса» под руководством Антонины Железняк, появился буквально два месяца назад. И его первое выступление стало достойным подарком под занавес сезона. Еще одним дебютом в этот вечер стал выход на сцену артисток танцевальной студии «Аритмия», которой руководит Екатерина Че.

Специальным гостем концерта стал солист музыкального театра Республики Карелия, а в недалеком прошлом солист Сахалинской филармонии, Павел Алдаков. Певец порадовал островных зрителей своим голосом.

В программе выступил ученик Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска Филипп Зайнутдинов, который посостязался в баттле с профессиональным барабанщиком группы «Джаз Тайм» Алексеем Гаджибеком. В концерте принимали участие художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев, артисты пластического театра Drevo, Южно-Сахалинского камерного оркестра, учащиеся кадетской школы города Южно-Сахалинска, выпускники Сахалинского колледжа искусств и ряд приглашенных инструменталистов.

В финале публика получила самый главный «рояль в кустах»: директор филармонии Илья Александров впервые в своей жизни, присев на сцене за настоящий рояль, к восторгу публики, исполнил музыкальную импровизацию.

Программа завершилась песнями «С юбилеем, филармония» и «Мы – Вселенная!» в исполнении всех участников концерта. После финальных аккордов состоялась церемония награждения наиболее отличившихся работников филармонии.

Учреждение проводило сезон, отпраздновав 75-летний юбилей и представив сахалинским зрителям большой творческий отчет за все годы своей деятельности! Развитие главной концертной организации островного региона продолжается и потому публику ждут новые незабываемые встречи с искусством!