Сахалинцам рассказали об истории островного туризма второй половины XX века
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередная встреча в рамках проекта "Народный сахалинский гид" состоялась 19 мая в областной универсальной научной библиотеке. Темой обсуждения стала история туризма в Сахалинской области 50-80-х годов XX века, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Спикером выступила научный сотрудник отдела информации, публикации, научного использования документов Государственного исторического архива Сахалинской области Наталья Кроча. Она рассказала о становлении туризма как отрасли в островном регионе в послевоенное время и до 90-х годов.
В 1962 году постановлением Президиума Сахалинского областного совета профсоюзов был создан Областной Совет по туризму. Турбазы «Озеро Верхнее» (г. Чехов) и «Горный воздух» (г. Южно-Сахалинск) стали центрами и для сахалинцев, и для туристов, приезжающих с разных уголков Советского Союза. Большое внимание уделялось развитию детского туризма, регулярно проходились туристические слёты, группы детей под руководством опытных инструкторов отправлялись в многодневные походы по Сахалину и Курильским островам. Большой вклад в развитие туризма внесли такие педагоги как Геннадий Рожнов, Юрий Брагин, Владлен Донов, воспитавшие не одно поколение молодых людей, влюбленных в свой край.
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