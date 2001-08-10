Концерт волонтеров клуба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Станислава Ростоцкого, прошел 11 мая в Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Его организаторами выступили участники клуба волонтеров культуры "Дари добро" Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Добровольцы рассказали о биографии и творческом пути признанного классика кинематографии, фронтовика Станислава Ростоцкого, исполнили трогательные песни о пережитом горе и трудностях военного времени, прочли стихотворения о войне, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.