На Сахалине поставят пластический спектакль по произведениям Шекспира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском Международном театральном центре им.А.П.Чехова приступили к репетициям новой премьеры. Над ней работает постановочная команда, подарившая островным зрителям первый в истории Чехов-центра пластический спектакль ONEGIN, который стал настоящим хитом. Премьерная постановка обещает быть еще грандиознее: масштабная декорация, авторская музыка, шикарные костюмы и интересные режиссерские находки, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
Премьера "Шекспир.Сон" объединит в себе пять произведений Уильяма Шекспира. Трагедии "Макбет", "Гамлет", "Король Лир", "Отелло" будут сюжетно окаймлены менее известным творением автора - поздней пьесой "Зимняя сказка". Режиссер спектакля Маргарита Красных рассказала, что идея родилась весной прошлого года: "Когда зашел разговор о пластической постановке большой формы, мы с главным художником Чехов-центра Кириллом Пискуновым практически сразу решили, что это будет Шекспир. Одна из причин, по которой я остановила свой выбор на этом авторе, - его театральность в лучшем значении этого слова. Сложнее оказалось определиться, какие пьесы лягут в основу нашего спектакля. Это был сложный и спорный процесс. Я выбирала те истории, которые были бы близки зрителю. Ведь многое на сцене будет решено через пластику с минимальным количеством текста, и мне хотелось, чтобы зрители чувствовали связь с автором, чтобы имена героев стали маячками, за которыми бы они шли, на интуитивном уровне считывая события, которые происходили в пьесах. Но при этом двигались бы с нами по истории, рассказанной на сцене. Это будет спектакль о людях, их жизнях, переживаниях, о большой любви и больших потерях, о фатальных ошибках и великом прощении".
Сегодня труппа Чехов-центра приступила к первым репетициям. Важными составляющими будущей истории станут сцены сражений. Постановщиком сценического боя выступил артист театра Сергей Сергеев: "Сложно представить шекспировские пьесы без рукопашных схваток, боев на ножах или шпагах. У нас такие сцены встречаются в двух историях - "Макбет" и "Отелло". Так как это пластический спектакль, то не стоит задача показать бой в чистом виде. Мы хотим передать атмосферу сражений посредством объединения элементов хореографии и сценического боя. Большой плюс для меня, как для постановщика, что я работаю со своими коллегами, которых очень хорошо знаю. Сейчас мы только в начале пути, придумываем связки, элементы, отрабатываем их, чтобы затем все, что мы наработали, легло в полотно спектакля, став с ним единым целым".
Как отметила режиссер Маргарита Красных, она рада, что постановщиком боев выступил не приезжий специалист, а именно артист Чехов-центра: "Это была моя инициатива, очень хочется максимально задействовать ресурсы театра. Для меня важно проявления актеров не только в области артистических талантов, но и в раскрытии их новых умений. Я поработала с Сергеем в спектакле ONEGIN, как мне показалось, очень успешно. Надеюсь, что работа над новой постановкой даст ему возможность набраться опыта и получить удовольствие от созданного им на сцене".
Премьера постановки "Шекспир.Сон" состоится 26 и 27 марта. Подробнее о наличии билетов можно узнать в кассах театра по телефонам (4242) 42-52-62 / 30-62-42.
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