В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До Нового 2022 года остаются считанные дни. В этом году в связи с ограничительным режимом из-за ковида формат празднования Нового года скорректирован.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, традиционные уличные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января отменены. Однако праздничный фейерверк состоится. Он запланирован 1 января в 20.00 на 9 площадках городского округа. Это парк имени Ю.Гагарина, площадь Ленина, территория ледового комплекса «Кристалл», а также площадки для запуска фейерверка будут организованы в селах Березняки, Синегорск, Санаторное и планировочных районах Луговое, Ново-Александровск, Дальнее.

Погрузиться в новогоднюю атмосферу уже сейчас жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашает городской парк. 28 и 29 декабря с 19.00 здесь проходят тематические экскурсии-прогулки «Новый год в парке», а с 18.00 до 20.00 на территории центра досуга «Теремок» можно встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме этого, детская программа «Зимние приключения» 29 декабря для юных горожан подготовили в ГДК «Родина». Начало в 12.00.

Яркие развлекательные программы пройдут и в планировочных районах областного центра. Так, 30 декабря на вечер отдыха «Карнавальная ночь» горожан «серебряного» возраста приглашают в ДК "Синегорье" в 16.00, а в 17.00 в ДК «Электрон» состоится театрализованное представление для детей «Новогоднее приключение».

В новогоднюю ночь на 1 января в домах культуры «Ключи» и «Старорусский» для взрослых и молодёжи в 01.00 стартует танцевальный калейдоскоп. А в Дальненском доме культуры в 17.00 начнется праздничный концерт «#Жаркий Новый год 2022».

5 января жителей Дальнего приглашают в местный дом культуры на семейные выходные «Рождество и волшебство». Начало в 13.00.

6 января Дальненский дом культуры организует для людей старшего возраста концерт «Рождественский венок», который состоится в 11.00 в ГБУ «ЮСПНИ». На игровую программу «Рождественская круговерть» жителей Березняков приглашают в 12.00 в ДК «Родник». В ДК "Синегорье" в 12.00 организуют день семейного досуга «Под рождественской звездой», в 13.00 стартует развлекательная программа «Рождественский ангел». В Ново-Александровске в ЦНК «Радуга» состоится театрализованное представление «Первая звезда Рождества». Начало в 17.00. Посиделки для людей старшего возраста «Рождественский пир на весь мир» (Сахалинское долголетие) стартуют в 16.00 в ДК «Ключи». Танцевальный вечер с развлекательной программой для взрослых «Рождество в кругу друзей» пройдет в ДК «Старорусский» в 20.00.

7 января в честь празднования Рождества в городском парке культуры и отдыха состоится выступление творческих коллективов Южно-Сахалинска «Рождественская сказка». Концерт начнется в 13.00 в павильоне «Электрон». Театрализованную программу «Приключения рождественской звезды» можно будет увидеть в ГДК «Родина» в 14.00.

Кроме этого, развлекательные программы для молодежи 7 января подготовили в доме культуры «Электрон» - вечер отдыха «Рождества волшебные мгновения» начнется в 17.00, а в 18.00 в Дальненском доме культуры стартует программа «Рождественский забавы».

Мероприятия проводятся с использованием средств индивидуальной защиты и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.