Почти неделю на Сахалине будет проходить фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупное культурное событие - IV Региональный фестиваль музеев Сахалинской области "Музеи в ХХI веке" - стартует с 30 ноября. Оно приурочено к 125-летию музейного дела островного региона и будет проходить в течение шести дней. В мероприятиях фестиваля примут участие более ста участников из областных, муниципальных и школьных музеев Сахалина и Курильских островов. Торжественная церемония открытия состоится в Историческом парке "Россия - моя история", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры и архивнорго дела.

Организатором IV Регионального фестиваля музеев Сахалинской области "Музеи в ХХI веке" выступили Ассоциация музеев Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и компания "Сахалин Энерджи". Координатор - Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин".

В дни фестиваля с 1 по 5 декабря для жителей и гостей островного региона вход во все музеи г. Южно-Сахалинска будет бесплатным. Посетители музеев смогут принять участие в викторине «В поисках старины». В экспозициях четырёх областных музеев Южно-Сахалинска необходимо найти 60 QR-кодов (по 15 в каждом музее), перейти по ссылкам и ответить на вопросы. По завершению бланк с ответами оставить в кассах учреждений. Награждение победителей викторины состоится на церемонии закрытия фестиваля 6 декабря в 19:00 в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова.

– Фестиваль – это праздник для музейных специалистов, – рассказала директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», инициатор и организатор проекта Евгения Фирсова. – В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом, посещать образовательные семинары и круглые столы, выступать с проектами и докладами. Это огромная площадка для специалистов, руководителей частных и школьных музеев, которые хотят получить новые знания. Для этого мы пригласили не только местных экспертов, но и коллег из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга и Тульской области. Впервые в программу фестиваля включены курсы повышения квалификации.

Участников фестиваля ждут следующие площадки:

– курс повышения квалификации «Экспозиционная деятельность музея: технология производства выставки от идеи до реализации» (лекторы – эксперт творческой группы «Музейные решения», координатор международных проектов музея-заповедника В. Д. Поленова Наталья Копелянская и менеджер филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Яна Гапоненко);

– курс повышения квалификации «Формирование инклюзивной среды в музеях» (лектор – профессор кафедры социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры Ольга Мацукевич);

– тренинг «Социальные сети для организаций: поиск инфоповодов, планирование и продвижение информационной кампании без бюджета (главный редактор IT-портала «Careerist», SMM-специалист, член Российской Ассоциации по связям с общественностью Анна Мороз);

– методический семинар «Государственный каталог. Оформление передвижных выставочных проектов» (заместитель директора по учёту, хранению и реставрации Российского этнографического музея Наталья Прокопьева).

Традиционно состоится конкурс «Музейный проект», куда уже подано около 30 заявок. По итогу проведения определят лучший школьный и муниципальный музеи. Председателем жюри выступит заместитель генерального директора Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, президент Ассоциации музеев Хабаровского края, кандидат исторических наук Нина Маркова.

После конкурса для музейщиков пройдёт методическое занятие по работе на платформе «Артефакт» Национального проекта «Культура».

Стоит отметить, что часть мероприятий пройдут в Синегорске, Долинске и Невельске, где участники фестиваля познакомятся с музеями, узнают об особенностях работы с государственным каталогом и увидят презентацию нового частного музея.

В рамках деловой встречи пройдёт совещание «Развитие музейного дела в Сахалинской области. Межрегиональные выставочные проекты». В нём примут участие руководители региональных, федеральных музеев РФ, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, министерство культуры Хабаровского края, Ассоциация музеев Сахалинской области.

В рамках работы фестиваля откроется несколько выставок: «Мишка в книжке» в Музейно-выставочном центре (проспект Победы, 24), «“Ваш роман прочитали”: как Михаил Булгаков стал знаменитым писателем» в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», «Контейнер. Новая коллекция» в Сахалинском областном художественном музее», «Подарки музею. Вазы» в Сахалинском областном краеведческом музее.

– Для меня фестиваль музеев Сахалинской области – это, в первую очередь, встреча с друзьями, которые так же трепетно и безоговорочно любят музейное дело, которые широки душой и горячи сердцем. Быть другим в современном музее невозможно. Нам всегда есть, что сказать друг другу и всему миру. Наши проекты перестали быть проектами «провинциальных» музеев, на данный момент они актуальны, притягательны и интересны для самого взыскательного посетителя! – рассказала заместитель директора Музейно-мемориального комплекса «Победа» Наталья Чаус.

Партнёры: Сахалинская филармония, Сахалинский областной центр народного творчества, Международный театральный центр им. А.П. Чехова, Российский этнографический музей, Центр непрерывного образования Сахалинского колледжа искусств, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, Московский государственный институт культуры, филиал Третьяковской галереи во Владивостоке, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, Общественная палата Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, Российский центр музейной педагогики и детского творчества, Государственный Русский музей, Автономная некоммерческая организация туристско-экологический Клуб «Бумеранг», Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль», Центр детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска, Сахалинский областной краеведческий музей, Сахалинский областной художественный музей, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Корсаковский историко-краеведческий музей, Музейный ресурсный центр и служба «Виртуальный филиал: русский музей», Невельский историко-краеведческий музей, Историко-краеведческий музей г. Долинска.

Участие в мероприятиях фестиваля только по предварительной записи.