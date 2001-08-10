Тихоокеанское
информационное агентство
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17:06, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"

Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» принял участие в Национальной программе развития детского туризма «Моя Россия». За месяц учреждение посетили школьники из Московской, Новосибирской, Хабаровской, Сахалинской, Еврейской автономной областей и Владивостока. Сотрудники провели им лекции, интерактивные занятия и экскурсии по экспозициям «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «”Остров Сахалин”: открытый финал», рассказали ТИА "Острова" в музее.

С большим интересом гости отправились в путешествие по экспозициям и узнали о Сахалине, Антоне Чехове и самой известной книге, выпущенной им в свет. После этого школьники участвовали в турнире по настольной игре «Острова Сокровищ». Она позволила ребятам узнать интересные факты, связанные с географией, геологией и биологией островного края. Помимо этого школьникам провели интерактивные занятия, на которых они сделали себе подарки на память.

– Это замечательный музей! Я с удовольствием послушал экскурсии и принял участие в настольной игре. Надеюсь, в следующий раз попасть сюда, – поделился участник программы из Владивостока.

Отметим, что за всё время для участников программы «Моя Россия» провели 18 экскурсий по основным экспозициям, 18 турниров по настольной игре «Острова Сокровищ» и шесть интерактивных занятий: «Сокровища Анивского залива» по раскрашиванию ракушек и  «Остров Сахалин в технике айрис-фолдинг». Всего по программе «Моя Россия» музей посетили 360 детей и 36 взрослых.

Национальная программа развития детского туризма «Моя Россия» реализуется в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ. Она позволяет школьникам из разных регионов, включая самые дальние уголки страны, бесплатно отправиться в путешествие по России и посетить исторически значимые города, культурные учреждения и памятники. 

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