Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» принял участие в Национальной программе развития детского туризма «Моя Россия». За месяц учреждение посетили школьники из Московской, Новосибирской, Хабаровской, Сахалинской, Еврейской автономной областей и Владивостока. Сотрудники провели им лекции, интерактивные занятия и экскурсии по экспозициям «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «”Остров Сахалин”: открытый финал», рассказали ТИА "Острова" в музее.

С большим интересом гости отправились в путешествие по экспозициям и узнали о Сахалине, Антоне Чехове и самой известной книге, выпущенной им в свет. После этого школьники участвовали в турнире по настольной игре «Острова Сокровищ». Она позволила ребятам узнать интересные факты, связанные с географией, геологией и биологией островного края. Помимо этого школьникам провели интерактивные занятия, на которых они сделали себе подарки на память.

– Это замечательный музей! Я с удовольствием послушал экскурсии и принял участие в настольной игре. Надеюсь, в следующий раз попасть сюда, – поделился участник программы из Владивостока.

Отметим, что за всё время для участников программы «Моя Россия» провели 18 экскурсий по основным экспозициям, 18 турниров по настольной игре «Острова Сокровищ» и шесть интерактивных занятий: «Сокровища Анивского залива» по раскрашиванию ракушек и «Остров Сахалин в технике айрис-фолдинг». Всего по программе «Моя Россия» музей посетили 360 детей и 36 взрослых.

Национальная программа развития детского туризма «Моя Россия» реализуется в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ. Она позволяет школьникам из разных регионов, включая самые дальние уголки страны, бесплатно отправиться в путешествие по России и посетить исторически значимые города, культурные учреждения и памятники.