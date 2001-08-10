Сахалинцев приглашают посмотреть на закулисье театра кукол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 4 ноября откроется выставка фотомастерской ЛИСТ "Живой портрет". Она посвящена закулисью Сахалинского театра кукол. В течение полугода островные фотографы Александр Гайворон и Ольга Слесарева без купюр и "защиты", которую дают сценические костюмы, грим и куклы в руках, снимали артистов областного театра. Открытие выставки состоится в 18.30 в здании театра кукол. Оно пройдет в рамках всероссийской акции "Ночь искусств", рассказали ТИА "Острова" в фотомастерской ЛИСТ.

- Не все понимают, что театр кукол - это в том числе и драматический театр, там зачастую поднимают серьёзные и взрослые темы, - рассказал Александр Гайворон. - И несмотря на то, что там иногда используют кукол, не они самые главные. В театре служат очень интересные и самобытные люди. Но основной фокус внимания всегда сосредоточен на их сценическом образе - с марионеткой или в костюме, играющих какую-то роль. Мы попытались подойти к этой теме и этим людям с другой стороны: снимали артистов не с вот этой парадной стороны, не на сцене, а исключительно самих по себе, таких, какие они есть. Без грима и игры.

Съемки материала для открытия выставки заняли около полугода, за это время им удалось снять два десятка портретов работников театра. Кроме того, авторы попробовали себя в непривычном формате видео: небольшой ролик с артистами покажут на открытии выставки, а весь материал театр в дальнейшем сможет использовать для презентаций или тематических проектов.

- Я всегда думал, что артисты это очень открытые и особенные люди, - продолжает Александр. - Потому для меня стало своего рода открытием, что это обычные люди со своими переживаниями, страхами, радостями и эмоциями. Каждый портрет в итоге стал небольшой историей, погружением в удивительные особенности и судьбу каждого артиста. Надеюсь, нам удастся поделится этими открытиями и со зрителями выставки.

Живой портрет - грантовый проект, поддержанный правительством Сахалинской области. Помощь в реализации проекта оказывает Сахалинский театр кукол.

Фотомастерская "Лист" - объединение сахалинских фотографов, представители которого занимаются сохранением фотографического наследия Сахалинской области, обучением фотографии, поддержкой талантливых авторов, в том числе через организацию фотовыставок и мастер-классов. В 2020 году под эгидой мастерской на Сахалине также функционирует региональное отделение Союза фотохудожников России.