Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Осенью вкладчики перераспределяют средства в пользу накопительных счетов — этот инструмент остаётся одним из востребованных среди сберегательных продуктов на рынке. По данным ЦБ, общерыночный объём средств на накопительных счетах в сентябре вырос на 63 млрд рублей (+0,6%) и превысил 10,7 трлн рублей. С начала года прирост составил порядка 1,5 трлн рублей (17%).
Одной из причин роста интереса к накопительным счетам является точечные повышения ставок. Так, ВТБ заявил о повышении ставок по накопительному счёту с 1 ноября для новых клиентов и действующих клиентов, у которых за последние полгода не было крупных остатков на накопительных счетах и срочных вкладах.
«Ключевая ставка пока остаётся в двузначных значениях, и это позволяет предлагать клиентам доходность по накопительным продуктам. Они остаются для россиян драйвером роста даже при постепенном снижении ключевой ставки», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках к концу сентября 2026 года превысила 13%.
Общий объём розничных сбережений россиян в банках за девять месяцев 2026 года увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей, при этом почти весь прирост — около 94% — обеспечили накопительные счета.
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