Корсаковский порт: новый глубоководный хаб на Дальнем Востоке по итогам ВЭФ-2026
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объявленная президентом Владимиром Путиным на XI Восточном экономическом форуме новая Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года ставит перед регионом амбициозные задачи: запуск новых инвестиционных циклов, внедрение цифровых и интеллектуальных решений в промышленности и логистике, а также создание высокотехнологичных рабочих мест, приходящих на смену простому сырьевому экспорту. Ключевым звеном в достижении этих целей для Сахалинской области становится модернизация Корсаковского порта — стратегического хаба, обеспечивающего продовольственную безопасность островов. Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал, что превращение Корсакова в современный глубоководный порт-убежище и важный логистический центр на Северном морском пути — приоритет, который напрямую коррелирует с задачами новой стратегии по наращиванию логистических мощностей и расширению транспортных связей.
Модернизация Корсаковского порта — вопрос стратегической и продовольственной безопасности Сахалина и Курильских островов. Именно через эти морские ворота на острова поступает основной поток контейнерных грузов с материка. В этом году завершается обновление причалов Рыбного порта: причальный фронт увеличится до 790 метров, проектная мощность грузооборота — до 600 тысяч тонн в год. Следующий этап — реконструкция гидротехнических сооружений Южного пирса и дноуглубление, что позволит гавани принимать суда с осадкой до девяти метров. В Корсаков уже прибыли земснаряд и судно обеспечения, работы в акватории начнутся в ближайшее время,- прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.
Реализация проекта даст мощный импульс развитию экономики региона: для Корсакова — это новые рабочие места и дополнительный толчок для благоустройства города, для Сахалинской области в целом — кратный рост логистических мощностей и расширение транспортных связей. Превращение Корсакова в современный глубоководный порт-убежище остаётся одной из приоритетных задач, неоднократно обсуждавшихся на площадке ВЭФ-2026.
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