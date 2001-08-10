Тихоокеанское
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15:06, | Новости экономики Сахалина и Курил

10 млрд рублей для ИЖС предоставил ВТБ среднему и малому бизнесу

10 млрд рублей для ИЖС предоставил ВТБ среднему и малому бизнесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками среднего и малого бизнеса, работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства, превысил 10 млрд рублей. За последние 12 месяцев портфель таких соглашений вырос в 20 раз после того, как банк масштабировал программу финансирования подрядчиков и перевел ее из пилотного проекта в полноценный продукт. Об этом рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Рост спроса на банковское финансирование подтверждает активное развитие рынка индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов.

«Мы видим устойчивый рост интереса подрядчиков к работе с механизмом эскроу в ИЖС. Сегодня это один из ключевых драйверов развития рынка индивидуального жилья, способствующий повышению доверия клиентов, росту числа профессиональных участников и расширению возможностей для строительства. Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с предприятиями среднего и малого бизнеса превысил 10 млрд рублей, увеличившись в двадцать раз всего за год. Это подтверждает высокий спрос на современные финансовые инструменты и потенциал дальнейшего роста сегмента ИЖС по всей стране», — отметил Денис Бортников.

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