Расчеты предпринимателей с Китаем дешевеют на фоне роста товарооборота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Малый и средний бизнес в России наращивает расчеты с китайскими партнерами, а их стоимость снижается. У части банков портфель контрактов МСБ с китайскими компаниями вырос за год на десятки процентов, а комиссии за переводы в Китай опустились до 0,2%.
Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России: по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2024 году превысил 240 млрд долларов. Доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — по данным Банка России, составляет более 90% от общего объема двусторонней торговли. На фоне сохраняющихся санкционных ограничений банки продолжают выстраивать альтернативную инфраструктуру для трансграничных платежей с КНР, упрощая доступ к прямым расчетам для небольших компаний.
Один из примеров — ВТБ, который зафиксировал рост портфеля контрактов клиентов МСБ с китайскими компаниями на 53% по итогам июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк снизил комиссию по расчетам с Китаем до 0,2% и предлагает курс покупки юаня по рыночному курсу плюс 8 копеек. Ускорить переводы банку позволяет собственный филиал в Шанхае — единственный у российского банка в КНР: благодаря прямому контуру расчетов операции занимают от 8 минут.
«Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы развиваем инфраструктуру расчетов с КНР, благодаря чему переводы занимают от восьми минут. Кроме того мы предлагаем базу поставщиков, которая помогает в поиске надежного партнера и упрощает выход на китайский рынок», — отметила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.
Помимо расчетов, банки предлагают бизнесу сопутствующие сервисы для работы с Китаем: открытие счетов зарубежным контрагентам, валютный контроль, проверку партнеров, торговое финансирование и депозиты в юанях. Например, у ВТБ такой набор инструментов доступен клиентам МСБ через интернет-банк.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня «Сахалинские Акулы» начинают контрольные матчи с уверенной победы
09:48 Сегодня В Сахалинской области за сутки зафиксированы три случая мошенничества
10:19 Сегодня В Сахалинской области продолжаются работы по замене инженерных сетей
12:30 Сегодня Юбилей отмечает одно из старейших островных предприятий пищевой промышленности
12:09 21 Июля Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
15:31 17 Июля Строительство новой насосной станции в Томари продолжается
09:46 17 Июля На побережье Кунаширского пролива обнаружили выброшенное на берег ребро кита
17:00 17 Июля В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия по соблюдению ПДД на электросамокатах
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:50 Сегодня Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
- 17:23 Сегодня Росгвардия подводит итоги работы за неделю
- 17:03 Сегодня Два ключевых объекта благоустройства в Корсакове выходят на финишную прямую
- 16:39 Сегодня Госавтоинспекция провела занятие по безопасности для детей из спортивного лагеря
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?