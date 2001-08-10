Расчеты предпринимателей с Китаем дешевеют на фоне роста товарооборота

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Малый и средний бизнес в России наращивает расчеты с китайскими партнерами, а их стоимость снижается. У части банков портфель контрактов МСБ с китайскими компаниями вырос за год на десятки процентов, а комиссии за переводы в Китай опустились до 0,2%.

Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России: по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2024 году превысил 240 млрд долларов. Доля расчетов в национальных валютах — рублях и юанях — по данным Банка России, составляет более 90% от общего объема двусторонней торговли. На фоне сохраняющихся санкционных ограничений банки продолжают выстраивать альтернативную инфраструктуру для трансграничных платежей с КНР, упрощая доступ к прямым расчетам для небольших компаний.

Один из примеров — ВТБ, который зафиксировал рост портфеля контрактов клиентов МСБ с китайскими компаниями на 53% по итогам июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк снизил комиссию по расчетам с Китаем до 0,2% и предлагает курс покупки юаня по рыночному курсу плюс 8 копеек. Ускорить переводы банку позволяет собственный филиал в Шанхае — единственный у российского банка в КНР: благодаря прямому контуру расчетов операции занимают от 8 минут.

«Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы развиваем инфраструктуру расчетов с КНР, благодаря чему переводы занимают от восьми минут. Кроме того мы предлагаем базу поставщиков, которая помогает в поиске надежного партнера и упрощает выход на китайский рынок», — отметила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Помимо расчетов, банки предлагают бизнесу сопутствующие сервисы для работы с Китаем: открытие счетов зарубежным контрагентам, валютный контроль, проверку партнеров, торговое финансирование и депозиты в юанях. Например, у ВТБ такой набор инструментов доступен клиентам МСБ через интернет-банк.