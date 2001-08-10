Экспорт рыбы с Сахалина и из Приморья за неделю вырос до 28,9 тысячи тонн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю с 6 по 12 апреля 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов с Сахалина и из Приморья вырос. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на вывоз 407 партий продукции общим весом 28,9 тысячи тонн.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Россельхознадзора, неделей ранее экспорт составил 25,9 тысячи тонн (548 партий). То есть вес вырос, а количество партий сократилось – значит, отгружали более крупные объёмы.

За отчётный период специалисты оформили 283 ветеринарных сертификата на вывоз дальневосточной рыбы и морепродуктов за рубеж. Из них 38 сертификатов пришлись на Сахалинскую область. Также на вывозимые партии оформили 488 сертификатов здоровья – 21 из них на Сахалине.

Главные покупатели – страны Азии. В Китай отправили 369 сертификатов, в Республику Корея – 111, в Европейский союз через Корею – 8 сертификатов.

Кроме того, специалисты оформили 187 сертификатов при импортных перевозках. Всего они отобрали 449 проб от подконтрольной продукции. Большую часть проб – 364 – взяли по обращению самих владельцев продукции.