Экспорт рыбы с Сахалина и из Приморья за неделю вырос до 28,9 тысячи тонн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За неделю с 6 по 12 апреля 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов с Сахалина и из Приморья вырос. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на вывоз 407 партий продукции общим весом 28,9 тысячи тонн.
Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Россельхознадзора, неделей ранее экспорт составил 25,9 тысячи тонн (548 партий). То есть вес вырос, а количество партий сократилось – значит, отгружали более крупные объёмы.
За отчётный период специалисты оформили 283 ветеринарных сертификата на вывоз дальневосточной рыбы и морепродуктов за рубеж. Из них 38 сертификатов пришлись на Сахалинскую область. Также на вывозимые партии оформили 488 сертификатов здоровья – 21 из них на Сахалине.
Главные покупатели – страны Азии. В Китай отправили 369 сертификатов, в Республику Корея – 111, в Европейский союз через Корею – 8 сертификатов.
Кроме того, специалисты оформили 187 сертификатов при импортных перевозках. Всего они отобрали 449 проб от подконтрольной продукции. Большую часть проб – 364 – взяли по обращению самих владельцев продукции.
