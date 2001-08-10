Сахалинским предпринимателям напоминают о важности соблюдения сроков налоговой отчетности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сведения налоговой отчётности, позволяющие определить величину дохода, а также среднесписочную численность работников организаций и индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год, служат основой для формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организации и предприниматели, которые выплачивают физическим лицам доходы, облагаемые взносами (за исключением плательщиков автоматизированной упрощенной системы налогообложения) должны ежеквартально представлять в налоговый орган расчет по страховым взносам.

В случае, если у юридического лица в отчетном периоде по каким-либо причинам отсутствовали выплаты работникам, а страховые взносы не начислялись, в налоговый орган необходимо представить нулевую отчетность. Индивидуальные предприниматели без работников сдают расчет по страховым взносам только в том случае, если найм сотрудников производился в прошлых отчетных периодах.

Сроки и порядок подачи налоговой и бухгалтерской отчетности, отражающей величину дохода, зависят от организационно-правовой формы бизнеса и выбранной системы налогообложения. Эти требования установлены Налоговым кодексом РФ.

Для удобства предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы работает сервис «Налоговый календарь», который помогает отслеживать актуальные сроки подачи документов. Подробная информация о порядке налогообложения также доступна в специальном разделе сайта ФНС.

Несвоевременное предоставление документов или ошибки в данных могут привести не только к штрафным санкциям, но и к исключению предприятия из Единого реестра МСП, нахождение в котором дает право на государственную поддержку.

Актуальная информация о мероприятиях в сфере развития предпринимательства доступна на сайте Центра «Мой бизнес», официальном сайте администрации города, страницах «Бизнес города Южно-Сахалинска» в социальной сети ВКонтакте, телеграм-канале и мессенджере МАХ. Справки по телефону: 8 (4242) 300-594 (доб. 2-5).