В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По обращению главы региона, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, группа ННК Эдуарда Худайнатова запустила в эксплуатацию современную высокотехнологичную АЗС в г. Холмск, которая обеспечит жителей Холмского района высококачественным топливом производства Хабаровского НПЗ.

Новая АЗС ННК является уникальным для региона объектом и оснащена лучшими техническими и цифровыми решениями в отрасли. На станции установлены современные высокопроизводительные топливораздаточные колонки, а большой резервуарный парк и автономные источники энергоснабжения позволят обеспечить бесперебойную реализацию нефтепродуктов.

Также на новой автозаправочной станции организован просторный торговый зал АЗС с комфортной современной зоной кафе, где автолюбители могут приобрести все необходимые в дороге товары, отдохнуть и насладиться ароматным фирменным блендом кофе Kohimotsu.

Розничная сеть АЗС ННК является крупнейшей на Дальнем Востоке и включает более 450 автозаправочных станций от Байкала до Камчатки. "Независимая нефтегазовая компания" продолжает реализацию программы по строительству социально-значимых объектов на территории Сахалинской области. Напомним, что в декабре 2025 года Компанией успешно введена в эксплуатацию АЗС в г. Поронайск.

