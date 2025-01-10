Житель Чехова обокрал соседа по хостелу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Чехов, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
14 октября 2024 года фигурант приехал на заработки в Южно-Сахалинск и поселился в одном из местных хостелов. В комнате вместе с обвиняемым проживало еще 3 человека. В один момент мужчина увидел, что у соседа по комнате в пользовании имеется ноутбук, который тот убирал в отдельный шкафчик. Тогда фигурант решил похитить данное имущество. Для этого он дождался поздней ночи и своим ключом открыл данный шкафчик.
Злоумышленник забрал оттуда ноутбук, зарядку, коврик для мышки и USB-переходник. Вместе с похищенным он покинул помещение комнаты и хостела. В дальнейшем мужчина продал чужое имущество прохожему. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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