Сахалинцев приглашают на День открытых дверей в Банк России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общероссийский День открытых дверей Банка России пройдет 28 сентября 2024 года. Регулятор примет гостей в 70 городах страны, в том числе и в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

Посетители Дня открытых дверей в Отделении Банка России по Сахалинской области познакомятся с историей денег, увидят, что скрыто на современных купюрах, и научатся защищаться от мошенников. Мероприятие будет интересно посетителям от 14 лет и старше.

«В этом году мы предлагаем жителям Южно-Сахалинска отправиться в путешествие по миру финансов. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы от экспертов и полезные экспресс-лекции. Кроме того, гости смогут побывать в нашем музее. Это единственное место на Сахалине и Курилах, где можно узнать историю банковского дела островного региона», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Гости не только получат новые знания, но и заберут с собой памятные сувениры, которые смогут сделать своими руками. Также все желающие сфотографируются на рабочем месте банковского служащего 1950-х годов.

Посетить мероприятие можно будет только по предварительной записи. Для прохода потребуется паспорт. Количество мест ограничено, однако побывать в музее Банка России в Южно-Сахалинске можно и в другие дни, записавшись на экскурссии.