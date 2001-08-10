В Южно-Сахалинске проверяют работу социальных магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка провели очередной мониторинг цен в одной из торговых точек эконом-формата сети «Народный».

Основная задача рейдов — проверить, соблюдают ли предприниматели требования, установленные для торговых точек, получивших статус «Социальный магазин». В первую очередь они должны выдерживать наценку в 15% на определенный перечень продуктов. Среди других обязательных условий — наличие соответствующей вывески, специальных ценников, информационного стенда со свидетельством о присвоении особого статуса и списком социально значимых товаров.

- Сегодня мы проверили работу магазина, который расположен по адресу: проспект Победы, 53а. Мониторинг показал, что в ассортименте имеются все заявленные наименования. Их отличает специальный ценник, где указаны отпускная цена и розничная. В перечень социально значимых товаров входят бакалейная и мясо-молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные консервы, крупы, а также ряд овощей и фруктов. Всего 43 позиции, - рассказала и.о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

В настоящее время на территории городского округа работают 35 социальных магазинов. Ознакомиться с их местом расположения можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842). В ближайшее время новая торговая точка эконом-формата откроется в Березняках.

Добавим, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка постоянно ведет работу с предпринимателями по увеличению числа социальных магазинов. Такой формат торговли востребован у горожан. Обратиться за консультацией можно по адресу: Южно-Сахалинск, Карла Маркса, 20. Телефон 300737 (доб. 2).