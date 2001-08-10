Дальневосточный налоговый форум впервые открылся на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках двухдневного интенсива профессионалы и практики налогового законодательства, представители государственной власти и федеральной налоговой службы расскажут о новых изменениях и дадут практические рекомендации в сфере налогообложения, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.
– Бизнес всегда взаимосвязан с налогами и меры контроля с каждым годом усиливаются, поэтому предпринимателям необходимо постоянно перестраиваться и работать в соответствии с законом. Понимание налогового законодательства и следовать его требованиям – ключевой элемент управления бизнесом, – рассказала организатор и руководитель компании «Бухгалтер Плюс» Юлия Пак.
– Данный форум впервые проходит в регионе, и особенно ценно, что проходит по инициативе бухгалтерского сообщества. Правительство всегда заинтересовано в поддержке подобных мероприятий и готовы приглашать на острова лучших спикеров, привлекать экспертов из профильных ведомств и организаций. Сектор малого предпринимательства, как правило не имеет бухгалтерского сопровождения, и зачастую привлекает аутсорсинг, для них особенно важная тема правильного консалтинга своей деятельности, – отметил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
На одной площадке собралось более 120 профильных участников с разных городов Дальнего востока: Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и другие.
– Многие предприниматели не обладают достаточным уровнем налоговой грамотности, что часто приводит к проверкам. Поэтому крайне важно защитить себя и свой бизнес, и именно этому мы посвятим сегодняшний разговор. Одной из ключевых тем моего выступления будет амнистия по дроблению бизнеса, объявленная нашим Президентом. Мы рассмотрим, что это означает для тех, кто рискует оказаться в подобной ситуации, и обсудим способы минимизации рисков и выхода из тени, – рассказал один из спикеров Владислав Каминский.
Отметим, помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент страны Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробности можно узнать на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.
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