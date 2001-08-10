Южно-Сахалинск во второй раз примет участие в Харбинской торгово-экономической выставке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск продолжает укреплять международные связи с Китаем. В этом году на Харбинской торгово-экономической выставке, помимо представителей администрации островной столицы, в состав делегации, которую возглавит вице-мэр Виталий Данилов, войдут и городские предприниматели, а также участники творческого коллектива «Русский терем», рассказал и ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал вице-мэр, куратор международного направления Вячеслав Кожухов, в рамках Харбинской торгово-экономической выставки планируется обсудить перспективы международного взаимодействия предпринимателей островного региона и города с Китаем, участие в ярмарке, а также вопросы, связанные с привлечением на Сахалин туристов из Китая.

- Это крупная эффективная торгово-промышленная платформа для партнерства, инвестиций и обмена технологиями. Китайская сторона заинтересована в поставках рыбной продукции из Южно-Сахалинска. Наши товаропроизводители представят на ярмарке свою продукцию и проведут дегустацию для участников. Кроме этого, запланирован ряд деловых встреч с китайскими партнерами, с которыми обсудят предложения по торгово-экономическому сотрудничеству и возможности для южносахалинцев открытия своего бизнеса в городах Харбин и Хэйхэ, - отметил Вячеслав Кожухов.

Напомним, 33-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка будет проходить с 15 по 19 мая. Под девизом «Сотрудничество, взаимное доверие и возможности» выставка организует ряд мероприятий, посвящённых китайско-российскому сотрудничеству на местном уровне, энергетике и оборудованию, науке и технике, образованию, трансграничной электронной торговле, культуре, туризму, финансовому сотрудничеству и молодёжным обменам.