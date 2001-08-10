В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра состоялось завершающее заседание консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства текущего года. Повестку встречи составили вопросы имущественной поддержки бизнеса, развитие конкуренции, а также утверждение плана основных мероприятий по развитию предпринимательства на предстоящий год, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Имущественная поддержка - одна из мер, реализуемых администрацией областного центра для достижения целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Объекты движимого и недвижимого муниципального имущества из перечня с учетом целевого назначения его использования передаются в пользование бизнесу и самозанятым по результатам конкурса на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации.

Предоставление земельных участков в аренду бизнесу осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации по результатам аукционов.

В целях расширения доступа бизнеса к мерам муниципальной поддержки принято решение о дополнении перечня имущества 2 земельными участками для размещения складов и магазинов.

По результатам проведенного конкурса на предоставление имущественной поддержки право аренды муниципальных помещений для размещения парикмахерской, оказания образовательных услуг, полиграфической, административной и производственной деятельности согласовано 4 субъектам малого предпринимательства и самозанятому жителю Южно-Сахалинска.

Также на заседании Совета рассмотрено уведомление о реализации индивидуальным предпринимателем преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального помещения в поселке Весточка.

Информация о проведении конкурсов на предоставление движимого и недвижимого имущества в рамках имущественной поддержки бизнеса, а также аукционов в отношении земельных участков по мере их проведения доступна для ознакомления на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

На заседании Консультативного Совета также одобрен план основных мероприятий по развитию предпринимательства городского округа на 2024 год, который предусматривает проведение бесплатных семинаров, круглых столов и индивидуальных консультаций по актуальным вопросам ведения бизнеса.

В завершение заседания с докладом о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках города Южно-Сахалинска выступил директор Департамента экономического развития Павел Павленко. В 2023 году выполнялись мероприятия по развитию конкуренции, поддержке предпринимательства, самозанятости и инвестиционной деятельности, устранению избыточного муниципального регулирования и снижению административных барьеров.

Одним из таких механизмов является участие городского бизнес-сообщества в оценке регулирующего воздействия. Для обсуждения проектов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации города создан специальный раздел, который является основной площадкой публичных консультаций и служит механизмом обратной связи с бизнесом. Участие в оценке регулирующего воздействия также возможно через региональный портал Сахалинской области.