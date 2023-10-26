17:05, 26 Октября 2023 | Новости экономики Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27,28 и 29 октября в городском округе будет осуществляться торговля свежемороженой рыбой по следующим адресам:
- Магазин «Надежда» – п/р Ново-Александровск, ул. 3я Строительная, 4б: камбала с/м - 68 руб/кг;
- Магазин «Семерочка» – ул. Украинская, 72, стр. 22/6: камбала с/м - 99 руб/кг;
- Магазин «Серебряный город» – ул. 1-я Октябрьская, 33д: камбала с/м - 84 руб/кг;
- Магазин «Елань», ул. Авиационная 74: терпуг с/м - 69 руб/кг;
- магазин «Остров Сахалин», ул. И.Фархутдинова, 3 (ТРЦ «Аллея»): минтай с/м - 77 руб/кг;
- Магазин «Остров Сахалин», ул. Сахалинская, 59: минтай с/м - 77 руб/кг, камбала с/м - 115 руб/кг.
Приобрести рыбу можно будет в рабочее время торговых точек.
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