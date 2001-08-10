Уже более 400 сахалинцев и курильчан стали проводниками здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшее время в команду медицинских администраторов вступят еще 200 неравнодушных жителей области. Для этого им необходимо завершить обучение и сдать экзамен. Такая информация прозвучала в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко с проводниками здоровья. Мероприятие состоялось в центральной поликлинике Южно-Сахалинска.

– Для нас важно, чтобы сахалинцы и курильчане, обращаясь в медицинское учреждение, чувствовали внимание и заботу. Ведь с оснащением на островах все отлично. Лучше, чем во многих развитых странах. Теперь нужно подтянуть сервис. Спасибо, что помогаете нам в этом. Ваш труд бесценен, – обратился к собравшимся глава региона. – Наша задача – увеличить среднюю продолжительность жизни на островах до 80 лет. Именно поэтому нельзя подходить к работе проводника здоровья формально. Вы решаете организационные задачи, оказываете психологическую помощь, помогаете улучшить систему здравоохранения в целом. Делать это нужно с любовью к людям.

Медицинские администраторы помогают пациентам с хроническими заболеваниями – записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику. Для этого ассистенты проходят обучающие курсы – знакомятся со структурой организации медицинской помощи и работой в информационных системах здравоохранения, учатся психологии общения. Многие «проводники» или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов.

– Реакция у людей на звонок в большинстве случаев положительная. Правда, не все еще знают о нашей работе. Думают, звонят мошенники. Просят не беспокоить. Но я считаю, что нужно продолжать общение с человеком, чтобы он не забывал о приемах, вовремя проходил обследования, – рассказала о своем опыте один из администраторов.

В числе будущих проводников здоровья – Виктория Николаенко из Охи. Увидев по телевизору объявление о начале работы администраторов, сразу решила попробовать себя в новой сфере – сахалинка всегда мечтала помогать людям.

– Я уже прошла стажировку. Очень понравилось. Интересно общаться с людьми. За каждым проводником закреплено 200 пациентов. Это много, но работы я не боюсь. Здравоохранение для меня очень близкая сфера, потому что у меня мама медик, – рассказала жительница северной столицы.

Всего планируется подготовить 750 специалистов – этого достаточно, чтобы охватить всех островитян с хроническими заболеваниями. В зоне особого внимания – пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

В центральной поликлинике Южно-Сахалинска для персональных медицинских администраторов оборудовали рабочие места. В комфортных условиях они смогут там работать, обучаться и обмениваться опытом.