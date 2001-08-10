Дома жителей Владимировки в Южно-Сахалинске подключают к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После введения в эксплуатацию второго пускового комплекса сетей газораспределения жители еще порядка 300 домов во Владимировке получили возможность подключить дома к голубому топливу. Сегодня горожане, которые подготовили свои домовладения к приему газа, заключают договоры на обслуживание и поставку газа. Стимулом для многих является возможность уже этой зимой пользоваться более экономичным и экологичным топливом.

Газификация городского округа - приоритетное направление работы администрации города, которое находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы выполняются при поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

В прошлом году знаковым событием для городского округа стал ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса сетей газораспределения во Владимировке. В результате доступ к газу получили более 350 домовладений — многие люди проживали в микрорайоне десятки лет и отапливали дома дровами и углём. Перечень домов для газификации размещен на официальном сайте муниципалитета.

Буквально несколько дней назад стартовал второй этап газификации Владимировки. Благодаря строительству сетей в границах улиц Сахалинской, Холмской, переулка Белорусского и Холмского шоссе возможность газифицировать дома получили еще порядка 300 абонентов. Одной из первых ею воспользовалась жительница улицы Проточной Тамара Хащева. Сегодня Тамаре Владимировне подключили газ. На голубом топливе в доме теперь работает система отопления и кухонная плита.

– Живу здесь с 1976 года. Когда говорили, что в этом году будет газ, не верилось. Уголь все-таки – это привычно, но, конечно, это неудобно. Радостно, что больше не будет грязи и пыли, копоти, – рассказала Тамара Владимировна. – Не было сложности в оформлении документов. Уже подали заявление на получение компенсационной выплаты.

Как рассказал начальник отдела газификации и энергоэффективности Александр Комлев, один из важнейших этапов подключения – строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования. Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.

Консультацию по этому и другим вопросам южносахалинцы могут получить в администрации города по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При необходимости сотрудники разъяснят алгоритм газификации, а также расскажут, как оформить заявку на компенсационную выплату. Отметим, в 2022 году почти 1100 семей получили финансовую поддержку при газификации жилья.

– После завершения строительно-монтажных работ газового оборудования собственник может направить документы в департамент городского хозяйства, ему возместят затраты. Есть и другой способ –заключение трехстороннего договора на оказание услуги с подрядной организацией. Тогда выплата будет осуществляться напрямую подрядчику, – сказал Александр Комлев.

Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тысячи рублей. Дополнительные меры поддержки в размере 50 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования могут получить отдельные категории граждан: пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и семьи с детьми-инвалидами.

Обращаем внимание, для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратится в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг. Добавим, подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.

Газификация Южно-Сахалинска продолжается. В ближайшее время во Владимировке планируется ввести в эксплуатацию 3-й и 4-й пусковые комплексы.