Сахалинская компания погасила долги в последний момент
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одна из транспортных компаний Корсаковского района приняла срочные меры к погашению задолженности только после передачи недвижимого имущества на торги.
Юридическое лицо, деятельность которого связана с оказанием различных транспортных услуг, не производило должным образом оплату налоговых и коммунальных платежей, что привело к судебным разбирательствам, а впоследствии — к возбуждению в отделении судебных приставов по Корсаковскому району 10 исполнительных производств на общую сумму 4,5 млн. рублей.
Должник, достоверно зная о последствиях неуплаты задолженности, в том числе в виде мер принудительного исполнения, не спешил исполнять требования исполнительных документов. Таким образом организация обременила себя дополнительными расходами, подлежащим взысканию, в виде исполнительского сбора, равного 7% от суммы задолженности и вынесенного за неуплату долгов в установленный для добровольного исполнения срок.
В целях взыскания задолженности судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника и установил отсутствие денежных средств на расчётных счетах компании в кредитных организациях. В то же время в собственности юридического лица установлен объект недвижимого имущества площадью 109 кв.м., который в ходе совершения исполнительных действий сотрудник органа принудительного исполнения подверг аресту. Однако факт составления акта описи и ареста не побудил неплательщика принять меры к погашению задолженности.
В итоге, судебный пристав-исполнитель собрал пакет документов, необходимых для передачи арестованного нежилого помещения на принудительную реализацию, и направил его в ТУ Росимущества по Сахалинской области для организации торгов.
Должник в лице директора организации, осознав серьёзность ситуации и не желая терять имущество, стоимость которого значительно превышает размер долговых обязательств, в кратчайшие сроки произвёл оплату налоговых и коммунальных платежей в полном объёме, а также исполнительского сбора в размере 350 тыс. рублей.
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