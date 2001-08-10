ВТБ на 13% нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам пяти месяцев 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 13% и превысил 2,2 трлн рублей. Выдачи кредитов бизнесу составили 580 млрд рублей, из них более четверти клиенты оформили на инвестиционные цели. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 сообщил заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников.
«ВТБ продолжает наращивать объемы финансирования среднего и малого бизнеса. С начала года кредитный портфель в этом сегменте увеличился на 13% − до 2,2 трлн рублей. Мы фиксируем устойчивый рост продаж новых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Самую высокую динамику демонстрирует спрос на инвесткредитование – бизнес активно привлекает средства на развитие, а уровень ставок позволяет ему сохранять кредитную нагрузку на приемлемом уровне», − заявил Денис Бортников.
Топ-менеджер отметил, что роль сегмента СМБ в развитии экономики концептуально меняется: «В последние несколько лет малые и средние предприятия не раз показали свою гибкость, способность быстро адаптироваться к глобальным переменам. Инвестиционная активность в этом сегменте сегодня способствует освоению новых товарных ниш и инновационных направлений бизнеса, обеспечивает занятость населения и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Именно поэтому поддержка СМБ остается одним из ключевых элементов для успешного экономического развития страны».
С начала года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса свыше 26,5 тыс. кредитов на сумму около 580 млрд рублей, что на 76% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем выделен на пополнение оборотных средств предприятий – свыше 4,1 тыс. кредитов на 313,3 млрд рублей. На инвестиционные цели выдано около 4,8 тыс. кредитов на 157 млрд рублей. Объем проектного финансирования застройщикам составил более 83 млрд рублей.
По данным ВТБ, наибольшую динамику кредитования в 2023 году демонстрируют Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург (+9%), Центральный федеральный округ, включая Москву (+8%), Южный (+7%), Приволжский (+5%) и Северо- Кавказский (+4%) федеральные округа.
Благодаря цифровой трансформации и развитию скоринговой модели ВТБ увеличивает долю дистанционных продаж кредитных продуктов для среднего и малого бизнеса. Более 30% кредитных сделок клиенты банка в этом году оформили онлайн.
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