В администрации Южно-Сахалинска уже внедрили 97 проектов по бережливым технологиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В муниципалитете продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям в работу администрации города. На очередном проектном офисе рассмотрели пять проектов, направленных на оптимизацию самого широкого круга задач, выполняемых структурными подразделениями и подведомственными учреждениями.
Так, департамент по управлению муниципальным имуществом оптимизировал процесс предоставления земельных участков на торгах - сокращены сроки проведения аукционов. До реализации проекта процесс занимал до 68 дней, была поставлена цель сократить срок до 48 рабочих дней. В итоге специалисты пришли к мероприятиям, которые позволили сократить срок до 34 рабочих дней - почти в два раза.
Проект департамента землепользования направлен на оптимизацию предоставления муниципальной услуги «Оптимизация процесса предоставления земельных участков на торгах». По результатам мероприятий сокращено время предоставления услуги с 75 до 40 календарных дней.
Руководство МУП «ЖЭУ-10», в свою очередь, представило проект оптимизации выдачи справок о составе семьи. Благодаря внедрению проекта время составления справки сократилось в 6 раз - с 1 часа до 10 минут. Специалисты оцифровали ряд документов с возможностью автоматической генерации справок о составе семьи, а также движения численности населения. Дополнительно разработали опцию подачи заявки через сайт - для удобства жителей.
Кроме того, на муниципальном предприятии разработали проект оптимизации процесса по раздельному учету затрат. Срок формирования отчета сокращен с 1-1,5 часа до максимум 10 минут за счет применения инструментов системы 1С. Отчет формируется в автоматическом режиме.
Специалисты завода им. Федотова рассказали о проекте оптимизации работы по содержанию улично-дорожной сети. Так, экономии предприятию удалось достичь, скорректировав затраты предприятия на проведение работ, определив проблемные точки, разработав стандарты.
В муниципалитете продолжается работа по внедрению бережливых технологий, которые улучшают эффективность работы структурных подразделений администрации и подведомственных предприятий. Внедрение ведется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом. Этот инструмент позволяет снижать временные, трудовые и финансовые потери и улучшать качество предоставления гражданам муниципальных услуг. С 2019 года в администрации реализовано уже 97 бережливых проектов, из них 16 - в текущем году.
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