Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Сахалинской области вырос в 1,7 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2022 года ВТБ в Сахалинской области увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 67%, до 20,9 млрд рублей. Портфель гарантий региональных предприятий за год вырос на 21% и составил 2,5 млрд рублей.

Основную динамику обеспечили пищепром и сельское хозяйство: за год объем кредитов предприятий отрасли вырос в 4,5 раза, до 10,3 млрд рублей и сформировал почти половину корпоративного кредитного портфеля ВТБ в регионе. Более трети портфеля приходится на кредиты компаний жилищного и коммерческого строительства: с начала года их объем вырос на 6% и превысил 7,7 млрд рублей. Еще 10% составляют заимствования торговых предприятий.

Средний и малый бизнес региона активно использовал возможность получить в ВТБ средства по комфортной ставке в рамках госпрограмм. По ним в 2022 году банк заключил с предприятиями Сахалина более 40 соглашений на сумму свыше 0,8 млрд рублей. Общий портфель льготных кредитов с господдержкой, предоставленных островным компаниям, по итогам года увеличился до 4,2 млрд рублей.

На фоне динамики ключевой ставки предприниматели уделяли особое внимание сохранению своих средств и получению дополнительного дохода. В результате портфель привлеченных средств корпоративных клиентов в регионе по итогам 2022 года вырос на 15%, до 9,6 млрд рублей.

«Клиентами ВТБ сегодня являются более 6,3 тысяч предприятий и предпринимателей Сахалинской области, их число за год выросло на 9%. Мы стремимся обеспечить каждому из них индивидуальный подход, помочь в реализации планов развития, многие из которых стратегически важны для региона. В прошлом году сахалинские предприятия перестраивали бизнес-процессы, адаптировались к новым условиям: в связи с этим возрос спрос на кредитные ресурсы, которые мы активно предоставляем в рамках собственных и государственных программ», – отметила Ольга Шашкина, управляющий ВТБ в Сахалинской области.

ВТБ нацелен на комплексное обслуживание предпринимателей на любом этапе развития: им доступны пакеты необходимых услуг для ведения бизнеса, кассовые решения, кредиты на любые цели, в том числе в рамках более чем 30 госпрограмм, депозиты, гарантии и аккредитивы, продукты для управления ликвидностью, эквайринг, маркетплейс бизнес-сервисов и многое другое. Цифровая экосистема ВЭД банка объединяет необходимые инструменты для ведения международной деятельности.

Сегодня все стандартные продукты ВТБ для предпринимателей доступны для оформления онлайн. Дистанционное обслуживание банк эффективно сочетает традиционной моделью: клиенты могут обратиться в любой из офисов, обслуживающих юридических лиц, получить банковские услуги с помощью выездного сервиса, контактного центра или выбрать другой удобный способ взаимодействия с банком.