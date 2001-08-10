ВТБ: дальневосточники втрое увеличили онлайн оплату налогов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам января-февраля объем налоговых платежей жителей ДФО в ВТБ Онлайн превысил 66 млн рублей: это в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. С начала года налоги оплатили 39 тысяч клиентов банка, 80% платежей пришлась на январь.
За два месяца 2023 года дальневосточники совершили в ВТБ Онлайн порядка 135 тысяч налоговых платежей на общую сумму 66 млн рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года количество операций увеличилось в 13 раз, что соответствует общероссийской динамике. Средний чек одной транзакции составил порядка 500 рублей.
За весь 2022 год клиенты ВТБ в ДФО совершили порядка 150 тысяч налоговых платежей на общую сумму 404 млн рублей: это в 1,5 раза больше показателей 2021 года по количеству операций и на треть – по объему.
В топ-3 по сумме транзакций на Дальнем Востоке вошли Хабаровский, Приморский края и Амурская область. По числу операций лидируют те же регионы, за исключением третьего места – его занимает Якутия.
«ВТБ существенно обновил сервис оплаты налогов, добавил возможность прямого перехода из личного кабинета ФНС в ВТБ Онлайн и ускорил проведение таких платежей. Это позволило в целом увеличить их число через онлайн-сервисы банка, а общий объем, направленных в налоговую службу средств, по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза. В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.
Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Здесь также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке.
Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.
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