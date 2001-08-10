Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация Газпромбанка во главе с первым вице-президентом Романом Пановым встретилась с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Темой мероприятия стало обсуждение реализации инвестиционных проектов на территории области. Об этом говорится в сообщении банка, который в настоящее время уже участвует в нескольких проектах по строительству портовой и образовательной инфраструктуры, объектов в сферах здравоохранения и ТКО. Также стороны обсудили проекты в области сжижения природного газа и переработки газового конденсата.

В рамках своей поездки в регион первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов также принял участие в пленарной сессии «Дальний Восток - плацдарм развития энергетической отрасли России в новых реалиях» международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2022», где рассказал о роли банка в нефтегазовом секторе России и нефтегазовом потенциале Дальнего Востока, а также о финансовых и инвестиционных инструментах поддержки развития проектов на Дальнем Востоке, которые готов предложить Газпромбанк.

«Дальневосточный регион находится в фокусе внимания Газпромбанка и является одним из ключевых с точки зрения перспектив развития бизнеса и реализации крупных инвестиционных проектов. Газпромбанк, как один из системообразующих банков страны, просто не может не принимать участия в национальных значимых проектах и программах в макрорегионе и прежде всего в сфере энергетики и нефте-газа», - отметил Роман Панов.

По его словам, Дальневосточный регион обладает значительным потенциалом для развития как в части пополнения минерально-сырьевой базы, так и в плане инфраструктурных проектов, расширяющих возможности сотрудничества со станами АТР.