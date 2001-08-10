ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 сентября клиенты среднего и малого бизнеса могут подать заявку в ВТБ на льготный кредит на новых условиях. Ставки снижены на 0,5 п.п. сразу по трем госпрограммам поддержки предпринимателей.
Ставка по запущенной в августе этого года госпрограмме инвесткредитования МСП снижена до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% – для малого и микробизнеса. Льготные кредиты по программе «1764» Минэкономразвития теперь доступны по ставке до 10,25%. По программе стимулирования кредитования МСП ЦБ РФ и Корпорации МСП − до 10,5% годовых.
«Льготные программы – один из важнейших инструментов поддержки и развития среднего и малого бизнеса. Сегодня на них приходится более трети кредитного портфеля ВТБ в этом сегменте. Снижение ставок сделает эти продукты еще более привлекательными для клиентов, поможет предпринимателям более уверенно планировать развитие своего дела. Ставки снижены по востребованным программам, рассчитанным на широкий круг предприятий. Мы планируем существенно нарастить выдачи по ним до конца года», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
ВТБ – один из лидеров рынка кредитования среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель банка в этом сегменте превышает 1,8 трлн рублей.
Подать заявку на льготный кредит можно в офисах ВТБ во всех регионах присутствия банка, а также в контакт-центре по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей.
Подробные условия льготного кредитования – на сайте банка.
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