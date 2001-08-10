ВТБ в Сахалинской области возглавила Ольга Шашкина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющим банка ВТБ в Сахалинской области назначена Ольга Шашкина. В новой должности она будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного и корпоративного бизнеса ВТБ и укрепление позиций банка в регионе.

Ольга Шашкина родилась в г. Пятигорск, Ставропольского края. Окончила Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Карьеру в банковской отрасли начала в 1997 году, занимала руководящие должности в сахалинских подразделениях Сбербанка и Россельхозбанка.

«Дальневосточный округ - территория особого внимания государства. В сегодняшней ситуации на восток смещается фокус экономического взаимодействия и международного партнерства, что открывает перед регионом дополнительные перспективы. ВТБ занимает одну из лидерских позиций на рынке кредитования и привлечения средств физлиц. По итогам первого полугодия доля банка на Сахалине в сфере сбережений физлиц превысила 13%, на рынке розничных кредитов составила порядка 16,5%, а в ипотеке мы занимаем 25%. Учитывая это, мы готовы обеспечивать комплексную заботу о финансовом благополучии жителей региона и помогать в реализации новых возможностей бизнесу Сахалинской области. Профессиональный уровень нового управляющего позволит нам эффективно выполнить стоящие перед нами цели», - прокомментировал член правления ВТБ Юрий Андресов.

«Для частных клиентов мы планируем реализацию в регионе стратегической инициативы банка «семейный капитал», которая предусматривает для российских семей все необходимые финансовые и государственные сервисы, а также дополнительные льготы от ВТБ. В работе с предприятиями будем наращивать объемы сотрудничества: ситуация в экономике стабилизировалась, и мы рассчитываем, что бизнес вернется к планам развития, увеличив спрос на средне- и долгосрочное финансирование», – отметила управляющий банком ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

ВТБ занимает устойчивые позиции на финансовом рынке Сахалинской области. По итогам семи месяцев розничный кредитный портфель сохранился на уровне начала года - более 22 млрд рублей. Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса с начала года вырос на 48% и составил 18,8 млрд рублей. ВТБ обслуживает 5,8 тысяч сахалинских предприятий и индивидуальных предпринимателей, 58,4 тысячи частных клиентов – жителей островного региона.