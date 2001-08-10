На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За полгода на Сахалине выявили 63 поддельные банкноты, сообщили ТИА «Острова» в местном отделении Банка России. Это почти в шесть раз больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Основной объём выявленных поддельных денежных знаков пришёлся на начало года.

Среди фальшивых денег чаще всего встречались пятитысячные банкноты – 56 штук. Также выявили менее популярные у фальшивомонетчиков денежные знаки: 4 банкноты – номиналом тысяча рублей, 3 – две тысячи рублей и одну монету достоинством пять рублей.

«Подлинность российских банкнот можно проверить без специального оборудования. Мы рекомендуем обращать внимание как минимум на три защитных признака – это элементы, определяемые на ощупь, на просвет, а также изменяющиеся визуально при наклоне или повороте банкноты», – рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.