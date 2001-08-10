Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2022
Сейчас 22:36
78,95|88,47|66,91
На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода
10:53, | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок

Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Япония является одним из важнейших экономических партнеров Сахалинской области. Познакомиться с производством ЗАО "Долинский хлебокомбинат", продегустировать продукцию и обсудить возможности для сотрудничества пригласили представителей японской стороны. Встречу с делегацией из генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске, а также представительства губернаторства Хоккайдо и Хоккайдо Банка организовал региональный центр поддержки экспортной деятельности.

- В рамках коробочной услуги "Поиск партнера" мы провели маркетинговые исследования, чтобы оценить экспортные возможности ЗАО "Долинский хлебокомбинат", - рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Дина Романова. - На данном этапе организовали дегустацию для японской стороны, чтобы узнать мнение и отзывы о продукции. Оценив пожелания гостей после дегустации, мы разработаем план дальнейшей работы и начнем поиск заинтересованных партнеров из Японии.

На сегодняшний день предприятие выпускает 80 наименований продукции. Хлебобулочные и кондитерские изделия из Долинска поставляются в региональные школы, больницы и детские сады, а также представлены в некоторых магазинах острова.

- Идея экспортировать ржаной хлеб пришла при посещении г. Наёро -  побратима г. Долинска, - рассказал генеральный директор ЗАО "Долинский хлебокомбинат"  Сергей Ежелев. - Тогда японцы положительно оценили вкус нашего хлеба. На сегодня существует несколько видов консервации, которые позволяют сохранить качество продукта при транспортировке.

- Мы попробовали несколько разновидностей хлеба, - поделился своим мнением генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске КУНО Кадзухиро. - Мне кажется, продукт может быть востребован на японском рынке. На родине мы обычно едим хлеб утром и в обед в виде сэндвичей, но черный хлеб для японцев - достаточно новый продукт. Однако, тот хлеб, который я попробовал на "Долинском хлебокомбинате" показался мне мягким и не кислым на вкус, в отличии от других производителей подобной продукции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?