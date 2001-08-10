Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Япония является одним из важнейших экономических партнеров Сахалинской области. Познакомиться с производством ЗАО "Долинский хлебокомбинат", продегустировать продукцию и обсудить возможности для сотрудничества пригласили представителей японской стороны. Встречу с делегацией из генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске, а также представительства губернаторства Хоккайдо и Хоккайдо Банка организовал региональный центр поддержки экспортной деятельности.

- В рамках коробочной услуги "Поиск партнера" мы провели маркетинговые исследования, чтобы оценить экспортные возможности ЗАО "Долинский хлебокомбинат", - рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Дина Романова. - На данном этапе организовали дегустацию для японской стороны, чтобы узнать мнение и отзывы о продукции. Оценив пожелания гостей после дегустации, мы разработаем план дальнейшей работы и начнем поиск заинтересованных партнеров из Японии.

На сегодняшний день предприятие выпускает 80 наименований продукции. Хлебобулочные и кондитерские изделия из Долинска поставляются в региональные школы, больницы и детские сады, а также представлены в некоторых магазинах острова.

- Идея экспортировать ржаной хлеб пришла при посещении г. Наёро - побратима г. Долинска, - рассказал генеральный директор ЗАО "Долинский хлебокомбинат" Сергей Ежелев. - Тогда японцы положительно оценили вкус нашего хлеба. На сегодня существует несколько видов консервации, которые позволяют сохранить качество продукта при транспортировке.

- Мы попробовали несколько разновидностей хлеба, - поделился своим мнением генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске КУНО Кадзухиро. - Мне кажется, продукт может быть востребован на японском рынке. На родине мы обычно едим хлеб утром и в обед в виде сэндвичей, но черный хлеб для японцев - достаточно новый продукт. Однако, тот хлеб, который я попробовал на "Долинском хлебокомбинате" показался мне мягким и не кислым на вкус, в отличии от других производителей подобной продукции.