Более 96 процентов сахалинцев расплачиваются за покупки картами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области стали чаще оплачивать товары и услуги картами. Доля таких платежей по итогам 9 месяцев 2021 года составила 96,2%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с показателем прошлого года, рассказали ТИА "Острова" в "Банке России".
На 1 октября 2021 года количество операций по безналичной оплате товаров и услуг в регионе выросло на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, превысив 144 млн транзакций. Сумма средств по данным операциям составила более 205 млрд рублей.
В то же время количество операций по снятию наличных в банкоматах сократилось на 11%, до 5,5 млн. Уменьшился и их объем: за три квартала текущего года сахалинцы сняли на 3,8 млрд рублей меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
- Люди все меньше используют наличные. Это связано с развитием инфраструктуры и сервисов безналичных платежей: все больше предпринимателей устанавливают терминалы для безналичной оплаты, банки продолжают расширять спектр оказываемых онлайн-услуг. Большинство из них уже подключились к Системе быстрых платежей, благодаря чему мгновенные денежные переводы без комиссии стали доступнее жителям области, в том числе отдаленных населенных пунктов, - рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Сахалинской области Светлана Мелешкина.
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